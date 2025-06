Ikona ikonične stavbe gre v pokoj

Nedvomno je operna hiša v največjem avstralskem mestu Sydneyju najbolj prepoznavna stavba na celini tam daleč spodaj in je tudi ena od najbolj prepoznavnih mojstrovin sodobne arhitekture na svetu. Ikonična stavba v obliko belih jader v resnici ni samo opera, ampak v njenih dvoranah potekajo najrazličnejše prireditve, tudi tako profane, kot so tekmovanja najbolj mišičastih dedcev. Nastopajoči in osebje se je menjevalo, že od otvoritve leta 1973 pa je z uglaševanjem klavirjev povezan samo en priimek, Harper.

Prejšnji teden je namreč šel v pokoj uglaševalec Terry Harper, ki je posel prevzel od očeta Rona, uglaševalca od odprtja opere do leta 1986. Je pa zdaj 69-letni Terry kot očetov vajenec in pomočnik v operi delal že od leta 1976. Uglaševanje ni enostaven posel, klavir je izjemno tehnično zahtevno glasbilo. Zato traja leta, da kdo po osnovnem izobraževanju dobi odgovornost za to, kako bodo zveneli ti instrumenti v katerem koli, kaj šele v enem najbolj znanih hramov umetnosti na svetu. Pravih mojstrov je malo, zato je Terry Harper občasno uglaševal klavirje tudi marsikje drugje, na primer v Londonu, v studijih BBC, dvorani Royal Albert Hall in v znamenitih Abbey Road Studios, kjer so med drugimi snemali člani legendarne skupine The Beatles. Čeprav ima Terry sina, ga ta ne bo nasledil, saj se ukvarja z računalništvom. Zdaj z razpisom opera išče novega uglaševalca, menda naj bi jih na tem delovnem mestu namesto do zdaj enega zaposlili celo več.

Zanimivo je, da v nasprotju z očetom, ki se je v Avstralijo preselil iz Liverpoola v Angliji, Terry ni glasbenik. Kakšno leto se je sicer učil igranja klavirja, vendar je kmalu obupal. Verjetno to ni bila posledica pomanjkanja posluha, saj pri svojem delu ni uporabljal nobenih pripomočkov. V pol stoletja se je vedno zanašal le na svoje uho.