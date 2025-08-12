Taylor Swift v slogu, ob 12.12 naznanila svoj 12. studijski album

Ena najbolje prodajanih glasbenic na svetu Taylor Swift je napovedala svoj novi album The Life of a Showgirl, piše Guardian. To bo njen že 12. studijski album – v skladu s tem številom ga je tudi razkrila: 12. avgusta ob 12.12 po vzhodnoameriškem času. Najava je sledila poprejšnjemu odštevanju, skrivnostnim objavam in namigom na morebiten nastop v podkastu svojega partnerja Travisa Kelceja New Heights.

Priljubljena pevka, ki bi morala lani avgusta nastopiti tudi na Dunaju, a je bil njen koncert zaradi groženj s terorističnimi napadi odpovedan, je, kot piše Guardian, znana po tem, da pred velikimi razkritji rada pušča oboževalcem drobne namige; tudi tokrat ni bilo nič drugače. Na njeni spletni strani se je pojavil odštevalnik, ki je ob koncu zasijal v bleščeči oranžni barvi, na instagramu pa je ekipa Taylor Nation delila 12 fotografij z njene turneje Eras.

Točni izida albuma še ni znan

Pevka bo v sredo nastopila v Kelcejevem podcastu, kjer se je v kratkem napovedniku pojavila s kovčkom in iz njega vzela zabrisano vinilno ploščo, rekoč: »To je moj novi album, The Life of a Showgirl,« pri čemer je Kelcejev brat in sovoditelj Jason vzkliknil. Na spletni strani albuma še ni uradnega datuma izida, piše, da bo pripravljen pred 13. oktobrom, a to ni potrjeni datum izdaje.

Prva v zgodovini presegla milijardo dolarjev prihodkov

Taylor Swift z okoli 200 milijoni prodanih plošč drži rekord za največ albumov na prvem mestu ameriške lestvice Billboard med izvajalkami v zgodovini.

Njena svetovna turneja Eras je prva v zgodovini presegla milijardo dolarjev prihodkov, v enem dnevu je prodala 2,4 milijona vstopnic in v 21 mesecih zaslužila več kot dve milijardi ameriških dolarjev. Album The Tortured Poets Department iz leta 2024 je postavil rekord na Spotifyju s 300 milijoni pretočnih predvajanj v enem dnevu in milijardo v petih dneh, Taylor Swift pa je kot prva v zgodovini zasedla vseh 14 prvih mest lestvice Billboard Hot 100.

Njena svetovna turneja Eras je prva v zgodovini presegla milijardo dolarjev prihodkov, v enem dnevu je prodala 2,4 milijona vstopnic in v 21 mesecih zaslužila več kot dve milijardi ameriških dolarjev. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Leta 2024 je odkupila izvorne posnetke svojih prvih šestih albumov, s čimer je prvič dobila popoln nadzor nad celotnim katalogom. Po prodaji pravic Scooterju Braunu leta 2019 je začela projekt ponovnega snemanja vseh teh albumov z oznako (Taylor’s Version) in dodanimi pesmimi From the Vault. Do zdaj nista ponovno izdana le albuma Reputation in njen samonaslovljeni prvenec iz leta 2006, čeprav oboževalci že dolgo ugibajo o datumih izida. Čeprav je ta projekt zdaj manj v ospredju, je verjetno, da bosta tudi ta albuma dobila njeno verzijo, saj ostaja ena največjih in najdonosnejših glasbenih zvezd v zgodovini.