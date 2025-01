Taylor Swift bo podeljevala grammyje

V nedeljo bo v Los Angelesu podelitev prestižnih nagrad grammy. Sprva je bilo znano, da se je bo udeležila tudi pop zvezdnica Taylor Swift, nato pa so sporočili, da bo imela na njej tudi vlogo podeljevalke nagrad. Kdo bo poleg nje podeljeval nagrade, bo verjetno znano še danes, poroča Billboard. Letošnji televizijski prenos dogodka bo imel dodaten namen: zbiranje sredstev za pomoč pri odpravljanju posledic požarov v Los Angelesu in počastitev poguma ter predanosti prvih posredovalcev.

Pop pevka se je lani na 66. podelitvi glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu zapisala v zgodovino kot edina oseba doslej, ki ji je uspelo osvojiti štiri grammyje za album leta. Na zadnji podelitvi ga je dobila za album Midnights. Kot je dejala takrat, je bil to »najlepši trenutek v mojem življenju, vendar se počutim srečno tudi, ko končam pesem. Najlepša hvala, ker ste mi dali priložnost, da lahko počnem to, kar imam tako rada!« je izjavila zvezda ameriške pop glasbe, ko je prejela nagrado iz rok Celine Dion.

Verjetno bo tudi letos na prireditvi, ki bo potekala v dvorani Crypto.com Arena v Los Angelesu, prejela enega ali več grammyjev. Nominirana je v šestih kategorijah, vključno s tremi najpomembnejšimi nagradami – za album, posnetek in pesem leta. Nagrado za album leta bi lahko prejela rekordno petič, tokrat z albumom The Tortured Poets Department, ki je na lestvici Billboard 200 kraljeval neprekinjeno kar 17 tednov.

67. podelitev grammyjev bodo v živo prenašali iz dvorane Crypto.com Arena v Los Angelesu v nedeljo, 2. februarja, na CBS. Prireditev bo na voljo tudi za ogled v živo in na zahtevo na platformi Paramount+. Uvodna slovesnost se bo začela ob 21.30 po našem času. Petič zapored jo bo vodil komik Trevor Noah, ki je sicer tudi nominiran za grammyja v kategoriji najboljši komični album za Where Was I.

V zadnjih 14 letih, ko je bila Taylor Swift nominirana za grammyja, je odšla domov z vsaj eno nagrado v najmanj polovici primerov. Gotovo pa v letih, ko je na prireditev prišla s šestimi ali več nominacijami, kot jih ima letos, nikoli ni ostala praznih rok. Leta 2010, ko je imela osem nominacij, je osvojila štiri nagrade. Leta 2015, ko je bila nominirana v sedmih kategorijah, je osvojila tri. Leta 2021 je od šestih nominacij odnesla eno nagrado, lani, ko je imela spet šest nominacij, je osvojila dve. V vseh štirih preteklih letih, ko je imela šest ali več nominacij, je tudi dobila nagrado za album leta, navaja Bilboard.

Njene druge letošnje nominacije so za pesem leta in najboljši glasbeni videospot Fortnight, pri katerem je sodelovala s Postom Malonom; za najboljši pop vokalni album za pesem The Tortured Poets Department in za najboljši pop nastop dua/skupine za pesem Us, v kateri gostuje Gracie Abrams.

Prireditev bodo zaznamovali posebni nastopi, vključno s počastitvijo življenja in zapuščine legende grammyjev Quincyja Jonesa, poklon duhu Los Angelesa ter vsakoletni segment In Memoriam.

Mak Grgić FOTO: Osebni arhiv

Med slovenskimi imeni je že tretje leto zapored z nominacijo za grammyja opozoril kitarist Mak Grgić, tokrat v kategoriji za najboljši samostojni klasični instrumentalni album. Za nagrado se poteguje z albumom Entourer, na katerem so skladbe slovenskih skladateljev Nine Šenk in Leona Firšta. Kot je pred kratkim povedal v pogovoru za Delo, mu je že prva nominacija na široko odprla vrata kariere.