Teniška legenda je premagala raka

Legendarna ameriška igralka Chris Evert (68) je dobro leto po tem, ko so ji novembra 2021 diagnosticirali raka na jajčnikih v prvem stadiju, sporočila, da je bolezen premagala z »90-odstotno možnostjo, da se ne bo ponovila«, a obenem opozorila, da »potovanje še ni končano«.

Za njeno sestro Jeanne je bila ista bolezen februarja 2020 usodna, slovita teniška igralka pa je za ESPN povedala, da so ji lahko pravočasno pomagali »zaradi genetskega zemljevida, ki ga je za seboj pustila moja sestra«.

Chris so zdravniki sprva dejali, da ne potrebuje testiranja, ko so ugotovili, da je imela njena sestra mutacije v genih BRCA1, pa so ji svetovali, naj se odloči za krvno preiskavo, in raka odkrili tudi pri njej. Evertova pravi, da je bilo za uspešno zdravljenje odločilno, da so ji bolezen odkrili pravočasno.

Odločila se je za preventivno histerektomijo, pri patološki analizi tkiva pa so v levem jajcevodu odkrili rakave celice. »Moj zdravnik mi je povedal, da bi bolezen, če je ne bi odkrili pravočasno, v štirih mesecih napredovala do tretjega stadija, kot je pri Jeanne, in bi mi ostalo zelo malo možnosti, tako pa so jo odkrili v prvem stadiju in takoj sem začela šest ciklusov kemoterapije,« je razkrila.

»Mutacije BRCA so povezane s kar 75-odstotno možnostjo, da zbolimo za rakom dojke, in s povišanim tveganjem za raka prostate in trebušne slinavke,« je še opozorila Evertova, ki se je po nasvetu zdravnikov odločila tudi za mastektomijo, preventivno odstranitev obeh dojk.

Svojo in sestrino zgodbo deli z ljudmi, pravi, ker želi, da bi se vsi zavedali tveganj: »Ko z ljudmi govorim o genskem testiranju, mi odgovarjajo, da jih je preveč strah, da bi izvedeli kaj groznega. Tukaj sem zato, da vam povem, da je veliko bolj grozno, če resnice ne poznamo.

Moja sestra je bila, tako kot mnogi ljudje, vedno prezaposlena s skrbjo za druge, pri tem pa se ni zmenila za to, kaj ji sporoča njeno telo. Moj nasvet je: prisluhnite svojim občutkom, pozanimajte se o družinski anamnezi, poučite se o možnostih preiskav in bodite sam svoj odvetnik.«

Kot je povedala, si je močno oddahnila, ker je premagala bolezen, a njeno srce bo vedno ranjeno. »Nikoli si ne bom opomogla od izgube Jeanne in darila, ki mi ga je dala, nikoli ga ne bom imela za samoumevno. Njena pot mi je rešila življenje in upam, da bom s tem, ko delim svojo zgodbo, tudi sama koga rešila.«