Tožba Hannah Gutierrez-Reed

Hannah Gutierrez-Reed, orožarka nesrečnega vesterna Rust, pri snemanju katerega je v puščavi Nove Mehike igralec Alec Baldwin s strelom iz pištole ubil Halyno Hutchinson ter ranil režiserja Joela Souzo, toži in obtožuje. Igralca Aleca Baldwina obtožuje nemarnosti, ker se ni hotel udeležiti priprav, na katerih so igralce seznanili z varno uporabo strelnega orožja. Pred kratkim je vložila tožbo proti Sethu Kenneyju, lastniku podjetja PDQ Media Arm & Prop, ki je dobavilo orožje in naboje za snemanje. Obtožila ga je, da je pripravil ­lažno predstavitev svoje ponudbe in povzročil vnos pravih nabojev na prizorišče snemanja filma. V tožbi obtožuje še enega pomočnika, pristojnega za opremo na snemanju, ki je prinesel novo škatlo nabojev iz Kenneyjeve trgovine na dan streljanja 21. oktobra lani.

Hannah Gutierrez-Reed je dejala, da je bila prepričana, da so bili naboji vzeti iz škatle s slepimi naboji, nihče pa doslej ni povedal, od kod se je pojavila ta škatla z naboji. Ko je orožarka napolnila pištolo s slepimi naboji, kot je bila ­prepričana, ji je pomočnik režiserja ­dejal, da pištole verjetno ne bodo uporabili. A so jo, čeprav bi jo ona morala še enkrat preveriti, preden bi kdo streljal, kot velja pravilo na snemanju.

Preiskovalci šerifa okrožja Santa Fe še naprej preiskujejo podrobnosti nesreče, ki je povečala zahteve po varnostnih ukrepih na filmskih prizoriščih. Pod drobnogled so vzeli dejanja zvezdnika, ki je med vajo ­izstrelil naboje, pomočnika režiserja Davida Hallsa, ki je bil zadolžen za varnost na snemanju, kot tudi 24-letno ­Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila odgovorna za orožje in strelivo.