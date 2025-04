Markeš: Trump nima civilizacijskih dimenzij, da bi karkoli izpeljal

Ali Žerdin in Janez Markeš sta pogovor otvorila z dogodkom, ki ga je Donald Trump poimenoval kot »dan osvoboditve«.

»S tem je začel vojno proti samemu sebi, ker je to, kar je storil pred tednom dni, povzročilo drastično strmoglavljenje delniških tečajev. Premoženje njegovih najpomembnejših podpornikov se je skrčilo, hkrati se je skrčila denarnica njegovih volivcev v delavskem razredu, kajti udarila jih bo inflacija in prihranki, ki jih imajo v pokojninskih skladih, so vezani na delniške tečaje,« je dejal Žerdin.

Markeš je odgovoril, da se »Trumpu dogaja to, kar je Vlado Miheljak v Mladini imenoval samomor iz zasede.« Trump je namreč z ukrepi proti sebi naperil še Elona Muska in tudi Wall Street je postal njegov sovražnik. »On bo z ukrepi povozil države kot same, obenem pa bo povozil delavski razred v drugih državah in v Ameriki,« doda Markeš.

Nadalje meni, da bo Trump bitko izgubil zaradi najmanj dveh razlogov. Prvi razlog je po njegovem mnenju Gaza, saj je dal ameriški predsednik Netanjahuju jasno vedeti, da ima pri početju proste roke. »S tem je Trump izgubil civilizacijsko vojno, takšne poteze še ni nihče preživel, Trump je že mrtev.«

Drugi Trumpov strel v koleno je po mnenju Markeša arogantnost in vasezagledanost predsednika, ki se s predsedniki drugih držav pogovarja z izrazi, kot na primer »kiss my ass«. »Tak predsednik nima civilizacijskih dimenzij, da bi karkoli izpeljal,« je prepričan Markeš.

»Ursula von der Leyen je lepo povedala, da Evropska unija želi biti stabilen in predvidljiv partner, na katerega lahko računaš. Amerika ta status nepovratno izgublja,« dodaja.

Za konec presedlata na temo sveže sprejetega slovenskega zdravstvenega zakona.

»Vlada Roberta Goloba je pred tednom dni po mnenju nekaterih storila zgodovinski korak. Sprejela je zdravstveni zakon, ki jasno opredeljuje javno zdravstvo. Na tej ureditvi vlada stoji ali pade. To je zelo dobra popotnica, na ta način obstaja možnost za to, da bodo volivci morda ponovno podprli kogarkoli, ki je pripravljena zadržati ta zakon. Zakaj? Ker je opozicija že rekla, da bo ta zakon zrušila,« zaključi Markeš.