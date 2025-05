Ubita sodelavca županje Clare Brugada

V torek zjutraj sta bila v mehiški prestolnici med vožnjo na delo ubita tajnica županje Clare Brugada, Ximena Guzmán, in njen svetovalec José Muñoz. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je neznani napadalec nanju streljal ob eni izmed glavnih mestnih avenij, nato pa zbežal s kraja dogodka.

Po poročanju prič Ximena Guzmán ustavila ob robu ceste, kjer je pobirala Muñoza. V tistem trenutku je k vozilu pristopil moški, ki je nosil motoristično čelado in bil oborožen. Streljal je skozi vetrobransko steklo avtomobila, nato pa se usmeril proti Muñozu, ki se je približeval vozilu. Po več strelih se je napadalec umaknil in pobegnil. Policija sumi, da je vozil motor, imel pa naj bi najmanj enega sostorilca.

Motiv za napad za zdaj ostaja neznan, jasno pa je, da gre za šee enega od pogostih primerov nasilja nad lokalnimi političnimi akterji v Mehiki. Čeprav so tarče tovrstnih napadov najpogosteje župani manjših občin, se nasilje v zadnjih letih vse pogosteje širi tudi na prestolnico. Primeri takšnih napadov v Ciudad de Méxicu so sicer redkejši, je bil pa oktobra lani na primer ubit Alejandro Arcos, župan mesta Chilpancingo v zvezni državi Guerrero, in sicer manj kot teden dni po nastopu funkcije.

Kot poroča BBC, je županja Clara Brugada na novinarski konferenci izrazila žalost ob izgubi sodelavcev, s katerima je, kot je dejala, več let tesno sodelovala. Napovedala je, da si bo prizadevala, da odgovorni za napad ne bodo ostali nekaznovani. Brugada je funkcijo županje prestolnice sicer prevzela junija lani in velja za eno najvplivnejših politikov v državi.

Na dogajanje se je odzvala tudi predsednica države Claudia Sheinbaum, ki je o dogodku izvedela med redno jutranjo tiskovno konferenco. Napad je označila za nesprejemljiv in županji ponudila podporo. Predsednica Sheinbaum prihaja iz iste politične stranke kot Brugada.

V preiskavi dogodka so policisti že zasegli motor in osebno vozilo, za katera domnevajo, da sta bila uporabljena pri pobegu. Forenzična preiskava vozila Ximene Guzmánje potrdila več strelnih poškodb, posnetki nadzornih kamer pa prikazujejo napadalca, ki se s čelado v roki približa avtomobilu, prične streljati, nato pa se obrne, ponovno strelja in zbeži.

Primer je sprožil primerjave z napadom iz leta 2020, ko je bil tarča oboroženega napada tedanji vodja prestolniške policije Omar García Harfuch. Utrpel je tri strele in preživel, a sta v napadu umrla njegova telesna stražarja in naključni mimoidoči. Za omenjeno naj bi bil tedaj zaslužen kartel Jalisco Nueva Generación.