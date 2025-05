Xi Jinping želi izkoristiti prednost Kitajske v Južni Ameriki

Kitajski predsednik Xi Jinping je 12. maja v Pekingu gostil južnoameriške politične veljake na največjem diplomatskem dogodku Kitajske po nastopu mandata Donalda Trumpa. Med gosti so bili brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva (znan kot Lula), Gustavo Petro iz Kolumbije in Gabriel Boric iz Čila. Ameriška administracija tega ne odobrava. Obrambni minister Pete Hegseth je dejal, da se Kitajska na zahodni polobli angažira zgolj »zaradi vojaške prednosti in nepoštenih gospodarskih koristi«.

Doslej je Trumpova administracija največ pozornosti posvečala kitajskim povezavam v bližini ZDA, ki jih ima za problematične. Skrbi jo, da Mehika omogoča kitajskim izdelkom, da zaobidejo carine in prek nje vstopijo v ZDA, ter da kemikalije iz Kitajske omogočajo proizvodnjo smrtonosnega fentanila, ki se tihotapi čez mejo. ZDA skrbi tudi, da hongkonško podjetje, ki upravlja pristanišča na obeh koncih Panamskega prekopa, vpliva na delovanje prekopa. Veliko manj pozornosti pa se posveča dramatični širitvi kitajskih vezi, ki se je v zadnjem desetletju zgodila le nekoliko dlje, v Južni Ameriki.

Kitajska svoj vpliv širi tudi z gradnjo infrastrukture, denimo velikega pristanišča v Peruju. FOTO: Apec Peru/Reuters

Javnomnenjska raziskava, ki jo je naročil časnik The Economist, kaže, da se javno mnenje o Kitajski v Južni Ameriki hitro izboljšuje, čeprav so ZDA še vedno v prednosti po priljubljenosti. Kitajska velja za bolj spoštljivo velesilo. V večini držav, ki so sodelovale v raziskavi, Kitajska velja za zanesljivejšo trgovinsko partnerico. Medtem ko se Trump glasno pritožuje nad ameriškimi trgovinskimi primanjkljaji, Kitajska veselo povečuje svoje primanjkljaje z Južno Ameriko, saj dobesedno požira baker, litij in sojo.

Trgovina predstavlja najmočnejšo povezavo Kitajske s to regijo. Leta 2013 so bile ZDA največja trgovinska partnerica Južne Amerike s skupno blagovno menjavo v višini 280 milijard dolarjev (preračunano v današnjih cenah). Do leta 2023 se je ta vrednost zmanjšala za 25 odstotkov, medtem ko je trgovina s Kitajsko poskočila za 43 odstotkov, na 304 milijarde. Samo Kolumbija in Ekvador, zaveznici ZDA, še vedno trgujeta več z ZDA kot s Kitajsko. A tudi tam se Kitajska vse bolj približuje.

Te spremembe so posledica kitajskega povpraševanja po surovinah. Čilski izvoz bakrove rude na Kitajsko se je v zadnjem desetletju skoraj potrojil. Brazilski izvoz soje se je skoraj podvojil. Kitajska si s temi nakupi zagotavlja političen vpliv, surovine pa se uporabljajo za proizvodnjo izdelkov za izvoz. Večina južnoameriških držav zdaj tudi več uvaža iz Kitajske kot iz ZDA. Vse pogosteje gre za uvoz kompleksnejših izdelkov, od električnih vozil do solarnih panelov.

Kitajska podjetja veliko vlagajo v Južno Ameriko. Od leta 2000 so v regijo investirala več kot 168 milijard dolarjev, največ v Brazilijo. FOTO: Tingshu Wang/AFP

Kitajska podjetja veliko vlagajo v Južno Ameriko. Od leta 2000 so v regijo investirala več kot 168 milijard dolarjev, največ v Brazilijo. Tradicionalnim panogam, kot sta rudarstvo in kmetijstvo, se zdaj pridružujejo tudi naložbe v telekomunikacije, obnovljive vire energije in elektrodistribucijska podjetja. Čeprav so naložbe v zadnjem času upadle, se je vrednost na novo napovedanih projektov leta 2023 znova povečala. Še vedno pa kitajske naložbe zaostajajo za naložbami iz Evrope in ZDA.

Posojila z državnim jamstvom so še ena oblika vezi. Od leta 2005 je Kitajska Venezueli, Braziliji, Ekvadorju in Argentini posodila približno 111 milijard dolarjev. Število novih posojil se je od leta 2017 sicer močno zmanjšalo, a dolg ostaja. Venezuela Kitajski še vedno dolguje približno deset milijard dolarjev, Brazilija pa več milijard. Tudi Trumpovi zavezniki niso izvzeti – Ekvador dolguje Kitajski tri milijarde, kar deluje kot protiutež politični nagnjenosti predsednika Daniela Noboe, ki je naklonjen Trumpu. Argentinski predsednik Javier Milei, ki je velik Trumpov privrženec, je nedavno podaljšal pet milijard vredno menjalno linijo s Kitajsko, čeprav jo je Trumpov posebni odposlanec označil za »izsiljevalsko« in izrazil željo, da se dogovor konča.

TrgovinskePrakse

Kitajska moč je razvidna tudi iz ankete, ki jo je raziskovalno podjetje Premise s sedežem v Washingtonu za naš časnik izvedlo v Braziliji, Kolumbiji in Venezueli. Anketa, izvedena prek mobilne aplikacije, vključuje reprezentativne vzorce glede na spol in starost. Splošno mnenje o ZDA je le nekoliko bolj pozitivno kot o Kitajski, skoraj 70 odstotkov Brazilcev in Kolumbijcev ter 60 odstotkov Venezuelcev pa meni, da priljubljenost Kitajske v njihovi državi narašča. Presenetljivo je, da v vseh državah – pa tudi v ločeni anketi v Argentini – anketiranci menijo, da jih Kitajska spoštuje bolj kot ZDA.

Pravičnejši prijatelj

Vse to vpliva tudi na odzive na trgovinsko vojno. Zdi se, da želi Trump pritisniti na trgovinske partnerje, da se oddaljijo od Kitajske v zameno za znižanje carin, a mu to ne uspeva najbolje. »Nočem izbirati med ZDA in Kitajsko. Želim imeti odnose z obema,« je dejal Lula, podobno kot Boric na skupni tiskovni konferenci aprila.

ZDA vidijo Kitajsko tudi kot vojaško grožnjo. »Kitajska vojska je preveč prisotna na zahodni polobli,« je dejal Hegseth. Ker nima Kitajska na tej polobli nobenih vojaških oporišč, Hegsetha in njegove kolege skrbi, da bi kitajska komercialna pristanišča, kot je novo megapristanišče v Chancayu v Peruju, lahko uporabljala tudi kitajska mornarica.

SpostovanjeLatinoamerike

Še ena skrb so tudi zemeljske postaje za prenos radijskih signalov v vesolje. Kitajska že ima eno na jugu Argentine, ki jo, tako kot preostali kitajski vesoljski program, upravlja ena izmed vojaških vej. Argentinski predsednik Javier Milei, ki je vedno bolj popustljiv do Kitajske, se na to ne ozira. Predlagani novi vesoljski observatorij na severu Čila, ki je skupni projekt zasebne čilske univerze in kitajskega državnega astronomskega inštituta, je čilska vlada po ameriških pritožbah začasno zamrznila. Ena od južnoameriških vojsk, ki jo verjetno skrbita tovrstno ustrahovanje in Trumpova nepredvidljivost, celo razmišlja o tem, da bi svoje obveščevalne vire in oborožitvene sisteme postopoma oddaljila od ZDA. Nekateri ta premik pozdravljajo. »Na Trumpa gledamo tudi kot na priložnost,« pravi Oliver Stuenkel z brazilske univerze Fundação Getúlio Vargas. »Nanj gledamo kot na babico večpolarnega reda.« Navdušenje izvira tudi iz dejstva, da je obdobje ameriške dominacije pogosto pomenilo vmešavanje strica Sama.

Vsa prizadevanja, da bi Južnoameričane prepričali, naj se oddaljijo od Kitajske, pa zavira pristop Trumpove administracije, ki uporablja le palico, brez korenčka. Naslovnice polnijo deportacije, carine in grožnje. Z močnejšimi trgovinskimi in gospodarskimi vezmi bi Trumpova ekipa veliko lažje prepričala Južnoameričane, naj se distancirajo od Kitajske. A Trumpova administracija za to ne kaže dosti zanimanja. Ukinitev agencije Usaid pri tem ne pomaga.

Tudi najbolj proameriški voditelj Milei se zaveda, da potrebuje Kitajsko. Novembra je za The Economist dejal: »Dobrobit Argentincev zahteva, da poglobim svoje gospodarske vezi s Kitajsko.« Podatki podjetja Premise kažejo, da se Argentinci s tem strinjajo: 56 odstotkov jih meni, da bi moral ohraniti močne gospodarske vezi s Kitajsko, le 15 odstotkov pa jih temu nasprotuje.

Med gosti so bili brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva (znan kot Lula), Gustavo Petro iz Kolumbije in Gabriel Boric iz Čila. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Očarati Južno Ameriko ne bi smelo biti tako težko. Čeprav Kitajska trdi, da želijo njena podjetja v tej regiji zgolj služiti, njihove metode pogosto pustijo slab priokus. »Naš odnos s Kitajsko niha med ljubeznijo in sovraštvom, a z leti postaja vse bolj sovražen,« pravi nekdanji perujski finančni minister Alfredo Thorne in izpostavlja kitajsko dampinško prodajo. Kljub temu ameriška kultura in vrednote po anketah podjetja Premise še vedno prevladajo nad kitajskimi. A Južna Amerika je pogosto zapostavljena in se jo jemlje za samoumevno. Evan Medeiros, arhitekt »zasuka proti Aziji« v času predsednika Baracka Obame, pravi, da je zdaj potreben nov zasuk, ki bo ameriško pozornost usmeril bolj proti jugu. Ne glede na smiselnost take poteze pa se to zdi malo verjetno.