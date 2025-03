Umetnik ni hotel naslikati kralja Karla III.

Britanski slikar svetovnega slovesa David Hockney je bil nedavno na svojem domu v Londonu deležen posebne časti. Obiskal ga je namreč britanski kralj Karel III., ki med drugim slovi kot velik ljubitelj umetnosti. Vendar pa 87-letni slikar priložnosti ni izkoristil za to, da bi monarha, ki se je pri njem zadržal eno uro, ovekovečil na platnu. V intervjuju za Times je povedal, da ga ne pozna dovolj dobro, da bi lahko narisal dober portret.

Ni prvič, da se je slikar odrekel takšni priložnosti. Večkrat je namreč odklonil ponudbo, da bi portretiral kraljico Elizabeto II. Njegov argument je bil podoben: upodobi lahko le tiste ljudi, ki jih dobro pozna. »Kraljico je težko naslikati … Pomislil sem, da je resnično veličastna osebnost, in preprosto nisem vedel, kako bi jo naslikal,« je pojasnil. Ob tem je bil kritičen do slikarskega kolega Luciena Freuda: »Ko pogledaš kraljico, vidiš, da ima čudovito polt. Njena koža je res prelepa, vendar pa mu tega ni uspelo ujeti.« Čeprav je sam ni naslikal, pa se ji je poklonil z vitražem, ki ga je poimenoval Kraljičino okno, in od leta 2018 krasi Westminstrsko opatijo.

Hockney se je rodil leta 1937 v Bradfordu v Yorkshireu, s slikarstvom pa se je začel ukvarjati v 50. letih. Velja za starosto britanskega slikarstva, med njegova najbolj znana dela sodita Večji pljusk (1967) in Portret umetnika (Bazen s figurama, 1972). Zadnja leta je živel v Normandiji, a se je zaradi vsiljivih ljudi preselil v London. V pariški Fundaciji Louis Vuitton bodo 9. aprila odprli doslej največjo retrospektivo njegovih del, na kateri bodo razstavljene tako mojstrovine iz let poparta kot tudi mnoge še nerazstavljene slike. Poimenovali so jo David Hockney 25, odprta pa bo do konca avgusta.