Kralj Karel III.: Mama je nosila krono, ko me je kopala

Britanski kralj Karel III. se spominja, kako je njegova mati, kraljica Elizabeta II., vadila nošenje krone, medtem ko sta se s sestro kopala v kadi. Ob tem se kralj spominja tudi tesnobe, ki jo je čutil, v pričakovanju svojega kronanja, ki se je odvilo maja 2023.

»Mama je prišla v kopalnico in vadila nošenje krone,« je dejal britanski kralj in dodal: »Treba se je navaditi na to, kako težka je.«

Kralj Karel III. nosi lažjo krono Imperial State Crown na odprtju parlamenta. FOTO: Hannah Mckay Reuters

Čeprav je od kronanja Elizabete II. leta 1953 minilo kar 71 let, so spomini Karla III. na materino kronanje še kako živi. »Tako dobro se še spominjam, ko sva bila s sestro ob večerih skupaj v kadi,« je dejal Karel III. v dokumentarnem filmu Coronation Girls, poroča BBC.

Film govori o 50 kanadskih dekletih, ki so se na povabilo udeležile kraljičinega kronanja. Dvanajst udeleženk se je lansko leto vrnilo v London, kjer so si ogledale Buckinghamsko palačo in se udeležile čajanke s Karlom III.

»Krona svetega Edvarda, ki jo monarh nosi med samim kronanjem, je še težja. Tehta 2,23 kilograma,« je izpostavil Karel III. Tako on kot njegova mati sta iz Westminstrske opatije odšla z lažjo krono, ki jo monarh nosi ob državnih priložnostih. Ta tehta dober kilogram manj kot krona svetega Edvarda iz 17. stoletja.

Kralj Karel III. s krono svetega Edvarda, ki jo monarh tradicionalno nosi ob svojem kronanju. FOTO: Richard Pohle/Afp

Do Velike Britanije preko železnic in morja

50 mladenk iz celotne Kanade se je na pobudo poslovneža Garfielda Westona leta 1953 udeležilo kraljičinega kronanja. Večina jih še nikoli ni zapustila domačega mesta, do Velike Britanije pa so potovale z vlakom in ladjo. V tujini so ostale sedem tednov.

Nekatere so kasneje postale učiteljice, druge aktivistke, ena pa se je odločila tudi za bogoslužje. Čeprav so se njihove poti razšle ob vrnitvi v domovino, so nekatere uspele obdržati stik.

Lansko zimo jih je 12 obiskalo London, kjer so si ogledale Buckinghamsko palačo. Kot presenečenje jih je kralj Karel III. povabil na čajanko, kjer so skupaj obujali spomine na kronanja v začetku 50. let prejšnjega stoletja.