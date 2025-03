Kralj po kratkem opazovanju v bolnišnici danes »dela od doma«

Britanski kralj Karel III. je za današnji dan zaradi zdravstvenih razlogov odpovedal uradne obveznosti. Za krajši čas je namreč moral v bolnišnico, so včeraj sporočili iz Buckinghamske palače. »Po načrtovanem zdravljenju (...) zaradi raka se je kralj davi spopadel z začasnimi stranskimi učinki, ki so zahtevali krajše opazovanje v bolnišnici,« so pojasnili. Šestinsedemdesetletni monarh se je po opazovanju lahko vrnil v svojo zasebno rezidenco, vendar je moral preložiti današnje obveznosti.

Zdravje britanskega monarha je v središču pozornosti, odkar so mu februarja lani odkrili raka. Takrat je za približno tri mesece prenehal opravljati javne dolžnosti, še naprej pa je izvrševal vse državne naloge, kot so pregledovanje vladnih dokumentov in sestanki s predsednikom vlade. Prvi obisk, ki ga je opravil po tem premoru zaradi zdravljenja, je bil v Avstralijo oktobra lani.

Ta teden je bil, kot poroča britanski Guardian, kraljev urnik precej napolnjen, med drugim se je srečal z novinarji, pripravlja pa se tudi na zgodovinski obisk Italije, ki ga čaka čez deset dni. Ob tej priložnosti naj bi po poročanju britanskih medijev kot prvi britanski vladar nagovoril oba domova italijanskega parlamenta. Včeraj popoldne bi se moral v Buckinghamski palači srečati z veleposlaniki, nato pa odpotovati v Birmingham, vendar je bilo srečanje, kot rečeno, preloženo.

Sredi tedna je že imel srečanje z novinarji. FOTO: Aaron Chown/Reuters

Kraj je bil tudi sicer v zadnjih tednih v središču svetovne diplomacije. Potem ko je povabil predsednika ZDA Donalda Trumpa na drugi državni obisk v Združeno kraljestvo, je hkrati pokazal solidarnost z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim po tistem katastrofalnem srečanju v Beli hiši. Toplo je pozdravil tudi novega kanadskega premiera Marka Carneyja, čigar država je pod Trumpovim pritiskom, je povzel BBC. Nič od tega ni nakazovalo, da da bi monarhu primanjkovalo energije. Tudi obisk Vatikana je bil preložen zaradi slabega zdravja papeža Frančiška, in ne na kralja.

Karel III. je bil na opazovanju v bolnišnici v središču Londona, kjer se je januarja lani že zdravil zaradi povečane prostate. Stranski učinki, zaradi katerih je bil tokrat za krajši čas hospitaliziran, so menda začasni in niso neobičajni, več podrobnosti pa za zdaj iz Buckinghamske palače niso razkrili. Po vrnitvi domov v Clarence House je bil kralj menda v dobri formi, že takoj je šel v svojo delovno sobo in se lotil prebiranja državnih dokumentov. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik Buckinghamske palače, je sprejel poverilna pisma veleposlanikov treh različnih držav.

Bolezen britanskega kralja je že lani pritegnila veliko pozornosti ne le domače, ampak tudi mednarodne javnost. Karl III. je namreč zbolel leto in pol po tem, ko je po 70 letih vladanja na prestolu zamenjal svojo mater, kraljico Elizabeto II. Prav v tem času, ko so objavili novico o kraljevi bolezni, so raka diagnosticirali tudi njegovi snahi, valižanski princesi Kate. Soproga princa Williama si je zaradi zdravljenja vzela več kot šest mesecev dopusta, konec septembra pa je spet začela opravljati svoje javne dolžnosti.