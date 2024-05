Klaus Schwab se po pol stoletja umika z vrha foruma

Iz Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) so potrdili, da se ustanovitelj, 86-letni nemški ekonomist Klaus Schwab, po več kot polstoletnem načelovanju odmika od vsakodnevnega vodenja vplivne organizacije.

Poteza oziroma odločitev naj bi bila zavezana večletni strategiji spreminjanja strukture upravljanja, ki naj bi se preneslo na predsednika in upravni odbor. Ta čas forumu predseduje nekdanji norveški zunanji minister Børge Brende.

Forum pa ob prelomni novici ni razkril, kdo bo ustanovitelja nasledil kot obraz oziroma simbol vsakoletnega elitnega srečanja v švicarskem Davosu. Od leta 2015 se WEF počasi preoblikuje v vodilno svetovno institucijo za javno-zasebno sodelovanje, del katerega je tudi razvoj upravljanja od organizacije, ki jo upravlja ustanovitelj, do strukture, kjer predsednik in upravni odbor prevzameta polno izvršno odgovornost.

Ustanovitelj Schwab bo prestopil v vlogo predsednika skrbniškega odbora, ta pa bo organiziran okoli štirih strateških odborov, s čimer bi dosegli večjo učinkovitost svojega delovanja. Vodstvena sprememba naj bi bila končana oziroma uresničena pred naslednjim srečanjem v mondenem Davosu januarja prihodnje leto. O Schwabovem nasledstvu se je zadnja leta veliko špekuliralo, v igri so bili njegovi otroci ali pa Norvežan Brende. Vendar so bili o namerah v organizaciji glede prihodnosti redkobesedni.

Nemški inženir in ekonomist je Svetovni gospodarski forum ustanovil leta 1971, sprva kot Evropski menedžmentski forum je bil postavljen kot okolje za srečevanje evropskih poslovnežev in vladnih uradnikov ter namenjen krepitvi njihove konkurenčnosti z ZDA. Z leti so vsakoletna srečanja postala medijsko odmeven dogodek, na katerem se je trlo elitnežev. Cilj je bil izboljšati svet, bili naj bi povezovalna sila, ki združuje ljudi, moč in ideje. Zato na forum seveda prihajajo svetovni voditelji, vodstva EU in ZN, pa poslovneži, podjetniki, ugledni misleci, akademiki, vodje nevladnih organizacij in dobrodelnega sektorja, inovatorji, civilna družba, aktivisti vseh veroizpovedi, občasno zvezdniki ...

Med ključne dosežke davoških srečanj sodijo prvi ministrski pogovori obeh Korej ter kampanje, kot je bila globalna pobuda za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji. Zadnje čase pa so WEF nekateri kritizirali, češ da ne zastopa različnosti pobud in stagnira pri globalnih problemih, kot so podnebne spremembe in premoženjska neenakost. Podoba moža, ki stoji za enim najvplivnejših letnih dogodkov, pa že leta niha med podobo velikega vizionarja in glavnega zlobneža, ki želi eliti pomagati, da si pokori svet.