Pevka melanholičnih balad

Novico o slovesu Françoise Hardy je na družbenih omrežjih delil njen sin edinec, prav tako glasbenik Thomas Dutronc. Poleg fotografije, na kateri je ob njej še kot dojenček, je zapisal: »Mama je odšla.« To se je zgodilo včeraj, v torek, 11. junija, kot uradni vzrok smrti pa je bil naveden rak na grlu. Za zdravje se je sicer borila zadnjih dvajset let. Najprej je dobila diagnozo raka limfnega sistema ter šla skozi več terapij – od kemoterapije in obsevanj do imunoterapije.

Po začetnem uspešnem zdravljenju se je stanje pred devetimi leti tako poslabšalo, da so jo morali dati v umetno komo in je skoraj umrla. Zadnji studijski album je izdala leta 2018, spomladi leta 2021 pa je naznanila, da ne more več peti zaradi vseh posledic, ki so jih na njenem telesu pustile terapije.

Hardyjeva je prodala več kot 7,6 milijona plošč. Prepevala ni le v materinščini, temveč tudi v angleščini, italijanščini in nemščini. V več kot petdesetletni karieri je nanizala več kot trideset albumov. Zanjo značilne so bile melanholične ljubezenske pesmi, kot sta All Over the World in Le temps de l’amour.

Rodila se je v okupiranem Parizu 17. januarja 1944 ter odraščala v precejšnji revščini ob mami samohranilki in mlajši sestri. Njun z drugo žensko poročeni oče je bil iz premožne družine, a jim ni kaj dosti finančno pomagal, pa tudi otroka je prišel pogledat le nekajkrat na leto. Po drugi strani je zahteval, da se dekleti šolata na katoliški šoli, kjer se je Françoise med drugim naučila igrati klavir in odkrila ljubezen do petja.

Za Jaggerja popolna ženska

Pri šestnajstih letih je preskočila dva razreda ter opravila maturo, ob tej priložnosti pa ji je oče izpolnil željo in ji kupil kitaro, ob kateri je začela ustvarjati svoje prve pesmi. Po uspešni avdiciji za mlade glasbenike je zaslovela že pri osemnajstih letih s pesmijo Tous les garçons et les filles. Kmalu zatem je nastopila na Evroviziji in dosegla peto mesto. Priljubljenost in slava sta bili prijeten obliž za njeno ranjeno dušo. V nasprotju z babico po mamini strani, ki je vnukinjo med odraščanjem pogosto označevala za grdo in slabo, so si jo namreč modni oblikovalci in zvezdniki izbrali za muzo.

Prvo kitaro ji je kupil oče, potem ko je že pri šestnajstih letih opravila maturo. FOTO: AFP

Po verzu iz prve uspešnice je japonska oblikovalka Rei Kawakubo poimenovala modno hišo Comme des Garçons, bila pa je tudi ljubljenka velikanov visoke mode Yvesa Saint-Laurenta in Paca Rabbana; njegova mini obleka iz zlatih ploščic iz leta 1968, ki jo je nosila Françoise, še danes velja za eno najbolj ikoničnih kreacij hipijevskega obdobja. Mick Jagger je pevko naslovil kot popolno žensko, Bob Dylan pa ji je poslal kopico ljubezenskih pisem ter zanjo napisal pesem.

Leta 1967 sta postala par s pevskim kolegom Jacquesom Dutroncom. Sin Thomas se jima je rodil leta 1973, poročila pa sta se osem let pozneje. V tem obdobju se je začela zvezdnica navdušeno posvečati tudi astrologiji in pisanju tako domišljijskih kot avtobiografskih zgodb, prav tako so jo kot igralko vabili k sodelovanju številni režiserji. Razvijajoče se partnersko in družinsko življenje ter sijajna kariera pa nista prekrila grenkobe iz obdobja odraščanja.

Pretresljivo dvojno očetovo življenje

Še več žalosti je v njeno življenje prinesla novica o šokantnem dvojnem življenju že tako odtujenega očeta. Kot prikriti gej si je namreč še kot osemdesetletnik za ljubimce izbiral zelo mlade fante; leta 1981 pa je umrl zaradi napada moškega prostituta. Po njenih besedah je prikrita homoseksualnost očeta sama po sebi sploh ni močno pretresla, saj ima od nekdaj ogromno krasnih prijateljev in najbolj zvestih oboževalcev prav med geji, temveč se ji je želodec obrnil ob dejstvu, da je kot starec imel intimne odnose s še skoraj otroki.

Na pariškem knjižnem sejmu leta 2009, ko je že zbolela. FOTO: Shutterstock

Glasbenica je odkrito govorila o svoji vseživljenjski silni tesnobnosti in hipohondriji, ki sta v kombinaciji z moževim popivanjem konec 80. let privedli do njunega razhoda. V rednih prijateljskih stikih in uradno poročena sta sicer ostala do konca. Tudi po tistem, ko si je on v 90. letih prejšnjega stoletja našel drugo partnerko. Ob smrti je imela Hardyjeva premoženje v vrednosti 25 milijonov dolarjev.