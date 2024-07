V 46. letu umrl zvezdnik serije Alf Benji Gregory

Benji Gregory, ki je kot otrok zaslovel v vlogi Briana, mlajšega sina družine Tanner v seriji Alf, naj bi po poročanju portala TMZ pretekli mesec umrl v avtomobilu zaradi vročinskega udara. Našli so ga namreč v pred banko parkiranem avtomobilu, na dan njegove smrti pa naj bi temperature v mestu Peoria v ameriški zvezni državi Arizona presegale 40 stopinj.

Zvezdnikovi bližnji verjamejo, da je šel Gregory pred smrtjo položiti denar na svoj račun, nato pa v avtu zaspal. Kot je za TMZ dejala njegova starejša sestra Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, se je igralec pred smrtjo spopadal z depresijo, bipolarno motnjo in motnjami spanja, zaradi česar je včasih ostajal buden po več dni. Ob njem so v razbeljenem avtomobilu našli tudi njegovega psa Hansa, ki je prav tako podlegel vročini. Mrliški oglednik je za ameriške medije sicer dejal, da o vzroku smrti pokojnika še odloča.

Benji Gregory je sicer zaslovel s serijo Alf, ki je bila v osemdesetih (predvajala se je med leti 1986 in 1990) ena najpriljubljenejših komedij; pripovedovala je o vesoljčku, ki po strmoglavljenju pristane v garaži družine Tanner, nato pa se skuša privaditi na zemeljsko življenje in vrednote, ki ga usmerjajo.

Gregory je zaigral v 101 epizodi, po koncu serije nastopil v treh televizijskih filmih in glas posodil liku v animiranem filmu, nato pa se umaknil iz Hollywooda in se posvetil drugim panogam. Zaposlen je bil v ameriški mornarici, kjer se je leta 2003 specializiral za meteorologijo in oceanografijo, piše Varity, in tako podajal napovedi in opozorila za letalsko in pomorsko varnost.