Hči nobelovke Alice Munro spregovorila o spolnih zlorabah v otroštvu

Andrea Robin Skinner, hči maja preminule kanadske pisateljice, nobelovke Alice Munro, je spregovorila o spolnih zlorabah, ki jih je v otroštvu zagrešil njen očim Gerald Fremlin. Kljub temu, da je njena mama to vedela, je ostala s Fremlinom v partnerski zvezi, je njene navedbe za časnik Toronto Star povzela francoska tiskovna agencija AFP.0

Za torontski časopis je hči literatke Munro pojasnila, da je bila stara le devet let, ko je leta 1976, neke noči, ko je bila mama zdoma, njen očim splezal k njej v posteljo in jo spolno napadel. Obenem je povedala, da se je Fremlin večkrat razgaljal med vožnjami z avtomobilom in ji pripovedoval o majhnih deklicah v soseski, ki so mu bile všeč, ter ji opisoval spolne potrebe njene matere.

Poudarila je, da je pri 25 letih materi povedala vse, kar se je zgodilo, a se je ta odločila ostati s Fremlinom, s katerim se je poročila v 70. letih minulega stoletja po koncu prvega zakona. »Odzvala se je natanko tako, kot sem se bala; kot da bi izvedela za nezvestobo,« je materin odziv opisala in dodala: »Vsi smo se spet začeli obnašati, kot da se ni nič zgodilo...«

Skinner se je na policijo obrnila pri svojih 38. letih, potem ko je Munro v intervjuju za New York Times hvalila svojega moža. Fremlin, ki je umrl leta 2013, je leta 2005 priznal krivdo zaradi napada.

»Kar sem želela, je bila razkrita resnica in javni dokaz, da si nisem zaslužila tega,« je pisateljičina hči pojasnila za časnik. Dodala je, da si je želela tudi, da bi njena zgodba postala del zgodb, »ki jih ljudje pripovedujejo o moji materi«.

Na izjave Skinner so se že odzvali v založbi Munro's Books s sedežem v Victoriji, ki jo je ustanovila avtorica. V izjavi za javnost so zapisali, da nedvoumno podpirajo Skinnerjevo pri deljenju njene zgodbe. Bodo pa skupaj z bralci in pisatelji potrebovali kar nekaj časa, da bodo lahko predelali to novico in senco, ki jo bo vrgla na pisateljičino dediščino.

Kanadska pisateljica Alice Munro, ki je Nobelovo nagrado za literaturo prejela leta 2013, je umrla maja v 93. letu starosti. Ob smrti so sožalje izrekli številni posamezniki, med drugim tudi kanadski premier Justin Trudeau, so še spomnili pri AFP.