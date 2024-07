Shrek in Fiona se petič vračata na veliko platno

Triindvajset let po tem, ko je v kinematografe prišla animirana komedija Shrek in v trenutku osvojila publiko, si lahko ta obeta že peto nadaljevanje z naslovom Shrek 5. Tako kot v prvem filmu in vseh vmesnih bodo simpatičnim animiranim junakom posodili glas že preverjeni zvezdniki. Godrnjavi zeleni velikan bo tudi tokrat Mike Myers, gobezdavi Osel bo Eddie Murphy, vlogo princese Fione pa bo znova prevzela Cameron Diaz. Šušlja se, da bi se jim lahko pridružil tudi Antonio Banderas, vendar uradne potrditve še ni.

Da se pripravlja nadaljevanje velike uspešnice, je že prejšnji mesec v intervjuju namignil Eddie Murphy, ki mu je vloga res pisana na kožo. Razkril je, da so delo začeli že pred meseci in da ga bodo letos nadaljevali. Produkcijska hiša DreamWorks Animation je te dni uradno objavila, da bo treba počakati še dve leti. Film naj bi doživel premiero 1. julija 2026.

Ko so leta 2001 posneli prvega Shreka, je postal fenomen. O njem so pohvalno govorili tako kritiki kot gledalci, kar se je potrdilo tudi v blagajnah, saj je prinesel kar 487 milijonov dolarjev zaslužka. V Cannesu, kjer so ga premierno prikazali, je bil po več kot 50 letih prvi animirani film, ki se je potegoval za zlato palmo. Prvi v zgodovini pa je prejel oskarja v kategoriji animiranih filmov. Morda se skrivnost njegovega uspeha skriva tudi v tem, da se zgleduje po vseh pravljičnih izročilih, ki jih poznamo, a vse konvencije pravljic postavi na glavo in se iz njih ponorčuje, kot je tedaj opozoril producent Jeffrey Katzenberg.

Sledil je Shrek 2, ki je s skoraj milijardo dolarjev zaslužka krepko presegel prvega, nato še Shrek Tretji in Shrek za vedno. Iz te franšize sta tudi Obuti maček in Obuti maček: Zadnja želja, kjer se je v mačjo kožo odel Antonio Banderas, sodelovali pa so še Salma Hayek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton in drugi.