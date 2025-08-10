Fotografije tedna

Galerija

Policisti so med drugim v središču Londona aretirali 89-letno protestnico, ki se je udeležila demonstracij »Lift The Ban« v podporo prepovedani skupini Palestine Action, ki poziva k odpravi nedavno uvedene prepovedi. Policija je vse protestnike opozorila, da jim grozi aretacija. Palestine Action je bila prepovedana v skladu z Zakonom o terorizmu iz leta 2000. Foto: Chris J Ratcliffe/Afp