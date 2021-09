V enaki opravi pred istim lokalom, a tokrat za dober namen

»Vselej mi je v veselje in sem vznemirjena, ko delam s prijateljem, še bolj pa, če je to za dober namen. Vrnila sva se k originalnemu Halfway Housu, kjer sva leta 1992 posnela prvotni oglas, da bi ponovila trenutek in zbrala sredstva za otroško bolnišnico v Madisonu v Wisconsinu, kjer so mojega brata zdravili za levkemijo. Doslej sva s pomočjo Davidove splet­ne galerije zbrala milijon dolarjev. Kakšen zabaven dan – komaj čakam, da vam bom pokazala kaj več,« je na instagramu zapisala slavna manekenka iz devetdesetih let, ko se je po treh desetletjih vrnila pred Halfway House Café v Santa Clariti v Kaliforniji.Tam je leta 1992 v kratkih odrezanih kavbojkah in oprijeti beli majici posnela znameniti televizijski oglas za pepsi, ki so ga premierno predvajali na superbowlu, najbolj pričakovanem ameriškem športnem dogodku leta, in je postal oglaševalska klasika. Manekenka je v spotu pred bencinsko črpalko izstopila iz rdečega lamborghinija ter si iz avtomata privoščila pločevinko osvežilne pijače, vse to pa sta za lesenim plotom opazovala dečka, ki sta navdušeno govorila o pločevinki; v resnici je šlo za besedno igro, lahko bi govorila tudi o lepotici.Zdaj je mama dveh otrok pri 55 letih vnovič skočila v enak komplet in pozirala pred starim kabioletom ter dvema psoma v njem, a ob pogledu na njeno postavo ni videti, da so vmes minila tri desetletja.Ni prvič, da se je Cindy Crawford vrnila na »kraj zločina«, so opomnili v Newsweeku. Leta 2002 so tam posneli oglas za dietno pepsi. Prav tako je pločevinko kupila iz avtomata, a v bluzi z rokavi. Izza plota sta jo v oglasu prav tako opazovala (druga dva) dečka, njene besede, »da se nekatere stvari nikoli ne spremenijo, druge pa se«, je podprl prizor z otrokoma na zadnjih sedežih terenca. V resnici sta bila to njena malčka: hči Kaia Gerber, ki je šla po maminih stopinjah in s katero danes pogosto krasita naslovnice modnega tiska, ter sin Presley Gerber. Leta 2018 sta z mamo pred Halfwayem posnela še en oglas za pepsi.V septembru, mesecu ozaveščanja o raku pri otrocih, se je slavna manekenka, ki je v otroštvu izgubila trilet­nega bratazaradi levkemije, podala v boj z boleznijo še v okviru akcije #30daysforStJude. Na instagramu je zapisala, da bi rada podprla delo bolnišnice St. Jude, ki družinam obolelih otrok pomaga s finančno in zdravniško pomočjo ter raziskavami, da bi našli zdravilo. Podpreti ga je mogoče z nakupom zapestnic Lokai, je poudarila manekenka, ki ima na instagramu 5,5 milijona sledilcev.