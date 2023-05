V Hollywoodu stavkajo scenaristi

Po 15 letih relativnega zatišja je v Hollywoodu spet napeto. Zaradi nezadovoljstva s plačilom za opravljeno delo je na tisoče televizijskih in filmskih scenaristov napovedalo stavko. Pogajanja med Ameriškim združenjem piscev (Writers Guild of America, WGA) in največjimi hollywoodskimi studii niso prinesla rezultatov. Stare pogodbe so se ravnokar iztekle, dogovor o novih pa ni bil sklenjen. Tako je 11.000 piscev, večinoma svobodnjakov, ki predstavljajo kar 98 odstotkov članstva, začasno prekinilo svoje ustvarjanje. Kot so sporočili iz WGA, so se za takšno potezo odločili po šesttedenskih pogajanjih, na katerih so dobili povsem neustrezne odzive na »eksistencialno krizo, s katero se soočajo pisci«.

Scenaristi so nazadnje stavkali leta 2007, tedaj je njihov protest trajal kar sto dni. Zahtevali so boljša nadomestila za predvajanje njihovega dela na devedejih in nalaganje z interneta prek aplikacij, kot so, recimo, itunes. Tudi sedanje težave so povezane z razvojem novih tehnologij. Eno glavnih vprašanj je, kako poplačati ustvarjalce za šove, ki si jih je na pretočnih platformah mogoče ogledati še mnogo let po predvajanju. Močno pa so zaskrbljeni tudi ob vprašanju, kako bo umetna inteligenca vplivala na njihovo delo.

Njihovo odločitev bo močno občutila publika, saj je že pričakovati zaustavitev snemanj nekaterih najbolj priljubljenih šovov z znanimi voditelji, kot so Stephen Colbert in The Late Show, Jimmy Kimmel in Live! ter Jimmy Fallon in The Tonight Show. Pričakovati je, da se bodo zaustavila tudi snemanja številnih filmov.

Tako Colbert kot Fallon sta avtorje, ki ustvarjajo njuni oddaji, javno podprla. Fallon je izrazil upanje, da se stavka ne bo nadaljevala in da bodo s scenaristi dosegli pravičen dogovor. »Nujno potrebujem svoje pisce, brez njih ni mojega šova,« je odkrito povedal Fallon.