V Kremlju je vroče

Namestnik ruskega obrambnega ministra Timur Ivanov je obtožen jemanja podkupnine in je sodišče v Moskvi zanj odredilo pripor. 47-letni Ivanov, ki vse obtožbe zanika, je bil imenovan na obrambno ministrstvo leta 2016, odgovoren pa je bil za ruske vojaške infrastrukturne projekte.

Ruski aktivisti ves čas opozarjajo na izjemno visoko stopnjo korupcije v državi, primeri, ko je teh kaznivih dejanj obtožena oseba na odgovornem položaji, pa so od invazije Rusije na Ukrajino leta 2022 zelo redki.

Ivanov velja za zaveznika obrambnega ministra Sergeja Šojguja in jz njim sodeluje že vrsto let. Pred imenovanjem na zdajšnjo funkcijo je bil Ivanov podpredsednik vlade moskovske regije, Šojgu pa je bil tam kratek čas guverner.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da je bilo poročilo o pridržanju Ivanova predloženo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, minister Šojgu pa je bil o pridržanju svojega namestnika obveščen vnaprej.

Leta 2022 je Protikorupcijska fundacija (ACF), skupina, ki jo je ustanovil pokojni opozicijski voditelj Aleksej Navalni, obtožila Ivanova sodelovanja v korupcijskih shemah med gradnjo na ozemljih Ukrajine, ki jih je okupirala Rusija. Nezakonito naj bi se okoriščal zlasti pri gradbenih projektih v ukrajinskem pristaniškem mestu Mariupol, katerega velik del je bil uničen zaradi ruskega bombardiranja v mesecih po obsežni invaziji na Ukrajino.

Ivanova je strokovnjak za kibernetiko in jedrsko industrijo in naj bi sodil med najbogatejše ljudi v ruskih varnostnih strukturah. Že dolgo deluje v državnem energetskem in gradbenem sektorju, delal je v večjih državnih podjetjih, med letoma 2013 in 2016 je načeloval podjetju Oboronstroy, ki se je ukvarjalo z gradnjo stanovanj za vojake. Nato je bil imenovan na trenutno delovno mesto, kjer v okviru ministrstva nadzoruje gradnjo vojaških objektov.

Čeprav odbor, ki preiskuje Ivanova, ni posredoval nobenih podrobnosti o aferi, naj bi mu, če bo spoznan za krivega, grozilo do petnajst let za rešetkami.

Aretacija Ivanova je redka poteza proti članu ruske vladajoče elite, za katere obstaja sum vsesplošnega okoriščanja z visokimi položaji in pridobivanja velikanskih osebnih bogastev. Po mnenju nekaterih političnih komentatorjev je aretacija Ivanova tudi hiud udarec obrambnemu ministru: »Če Šojgu tega ne bo obvladal, bo naslednji padel. Ivanov je stoodstotno njegov človek.