Manca Izmajlova: Poguma mi nič ni vzelo za več kot en dan

Čeprav jo v prvi vrsti poznamo kot mezzosopranistko, nas je navdušila tudi z rusko dihalno telovadbo, s katero je spremenila svoje življenje. Pravi, da je zabavna in jo lahko izvajamo kadarkoli in kjerkoli, razložila pa jo je tudi v svoji knjigi. V glasbeno šolo je šla s šestimi leti, pred enaintridesetimi leti pa so njeno petje opazili na tekmovanju Prvi glas Gorenjske. Danes je poleg vsega še ljubeča žena in predana mama trem hčerkam.