Tadeja Pogačarja čaka dolga rožnata pot do Rima

V nadaljevanju preberite:

Tadeju Pogačarju (UAE) je v zaključku uvodne etape Gira v Torinu, v kateri je zasedel 3. mesto, pobegnila možnost, da bi kot prvi kolesar po Gianniju Bugnu leta 1990 rožnato majico nosil od prvega do zadnjega dneva dirke. Morda pa bo ponovil podvig Tonyja Romingerja iz leta 1995, saj je Švicar na dirki po Italiji takrat vodil od 2. etape do cilja. To se zdaj ponuja 25-letniku s Klanca pri Komendi, ki je na prvem ciljnem vzponu 107. Gira na Oropo stvari postavil na svoje mesto.