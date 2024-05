UI naj bo pot v transparenten digitalni ekosistem

V nadaljevanju preberite:

Rdeča nit letošnjega Foruma podatkovne analitike je bila pričakovano umetna inteligenca, saj hitro prodira v poslovna okolja in analitične rešitve. Pa jo podjetja že uporabljajo oziroma sploh znajo uporabljati?

Glavni govorec, dr. Tome Eftimov, višji raziskovalec na področju umetne inteligence na Institutu »Jožef Stefan«, je že uvodoma izpostavil velik problem: »Na trgu je veliko kvazistrokovnjakov. LinkedIn profil prenese vse (opise), vedno več ljudi se ima za strokovnjake na področju umetne inteligence, a ko vidiš njihovo delo ali rešitev, je resnica bolj žalostna. Vrzel med samoprijavljenimi in objektivnimi spretnostmi je ogromna. Pravzaprav so na tem področju vprašljivi vsi seniorski nazivi, ki niso povezani z izkušnjami in podkrepljeni z referencami. Certifikati in diplome postajajo manj pomembna stvar v življenju, šteje znanje, ki pride iz izkušenj – pokaži, dokaži, kaj si naredil v praksi. Tudi sam, če danes preneham aktivno delovati na področju umetne inteligence, čez pet let ne bom več strokovnjak – tako hiter je v tem svetu tehnološki napredek.«