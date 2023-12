Veliko časti, malo najvišjih nagrad

Nekateri menijo, da je sprejem med člane Britanskega filmskega inštituta (BFI) največ, kar je sploh mogoče doseči v svetu filma, gotovo pa je to najvišja čast, kar jo podeljujejo ustvarjalcem sedme umetnosti v Veliki Britaniji. Njen 92. član bo sredi februarja prihodnje leto postal britansko-ameriški filmar Christopher Nolan. V obrazložitvi je BFI v ponedeljek zapisal, da so se ga odločili počastiti zaradi izjemnih uspehov in neizmernega prispevka pri premikanju meja filma. Njegov zadnji podvig je biografija očeta atomske bombe Roberta Oppenheimerja, najbolj pričakovani film letošnjega leta Oppenheimer.

Čeprav je po rodu Anglež, Nolan z ženo, producentko številnih njegovih projektov Emmo Thomas, in njunimi štirimi otoki živi v Los Angelesu. Ni samo komercialno uspešen – njegovi filmi so do zdaj prinesli več kot šest milijard evrov –, ampak so njegovi spektakli, naj gre za akcijo, drame, biografije ali znanstveno fantastiko, poslastica tudi za zahtevnejše gledalce. Zdaj 53-letni predvsem režiser in scenarist je vzbudil veliko pozornosti že z zgodnjimi filmi, prvi celovečerec je bil neonoir kriminalni triler Following (1998). Svetovni sloves si je pridobil z novo, temačnejšo filmsko različico stripovskega junaka Batmana, trilogijo Temni vitez (The Dark Knight, 2005 – 2012).

Leta 2019 je za svoje filmske dosežke dobil red britanskega imperija, najbolj prestižnih nagrad, oskarja, zlatega globusa in bafte, kljub številnim nominacijam, pa (še) ne. Režiser, ki vztraja pri snemanju na filmski trak in čim manjši uporabi računalniških posebnih učinkov, je z Oppenheimerjem, s skoraj milijardo evrov dohodka finančno najuspešnejšim biografskim filmom do zdaj, med glavnimi favoriti za letošnje najvišje nagrade.