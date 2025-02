Vplivnica, ki Avstralce spravlja v bes

Desetletje po tem, ko je avstralska blogerka in spletna vplivnica Belle Gibson priznala, da je lagala o tem, da ima terminalnega možganskega raka, njena zgodba služi kot navdih za Netflixovo serijo Apple Cider Vinegar (Jabolčni kis). Serija v njeni domovini vzbuja ogorčenje, ker primer še vedno ni rešen.

Zgodba o izjemnem preživetju Avstralke, ki je trdila, da je »malignega možganskega raka« premagala z zdravim življenjskim slogom, se je na naslovnicah svetovnih revij znašla leta 2013. 20-letnica je trdila, da so ji raka diagnosticirali štiri leta prej in ji dejali, da ji je ostalo »od šest tednov do štiri mesece življenja«. Po njenih besedah se je odpovedala zdravljenju s kemoterapijo in radioterapijo in se namesto tega lotila »prizadevanja za naravno ozdravitev ... s prehrano, potrpežljivostjo, odločnostjo in ljubeznijo«.

Na instagramu ji je v časih, ko je bilo to družbeno omrežje še v povojih, sledilo 200.000 ljudi, Belle Gibson pa je izdala tudi kuharsko knjigo The Whole Pantry (Cela shramba) v kateri je svojo ozdravitev pripisala prehrani. V enem mesecu si jo je iz Applove trgovine preneslo 200.000 ljudi, avtorica pa je obljubila, da bo izkupiček od prodaje knjige podarila dobrodelnim ustanovam in družini otroka z rakom.

Avstralska revija Elle jo je označila za »najbolj navdihujočo žensko leta«, leta 2014 jo je nagradil tudi Cosmopolitan, a kmalu se je izkazalo, da je lagala, in ji nikoli niso diagnosticirali niti tumorja na možganih niti raka »na krvi, vranici, možganih, maternici in jetrih«, kot je trdila.

Nazadnje je leta 2015 v intervjuju za tednik Women's Weekly priznala, da »nič od tega ni res«, zvezno sodišče v Melbournu pa jo je zaradi zavajanja ljudi kaznovalo s 410.000 avstralskimi dolarji (270.000 evrov) globe in ji prepovedalo navajanje zdravstvenih trditev. Donirala je le dva odstotka sredstev od prodaje knjige, ostali denar je poniknil, avstralske oblasti pa so ta teden sporočile, da Gibsonovo še vedno preganjajo zaradi neplačanih kazni, kar je še dodatno razbesnelo Avstralce. V pismu sodišču je sicer zapisala, da je zadolžena, da nima službe in ne more plačati stroškov.

Denar še vedno skušajo izterjati, je tiskovni predstavnik nadzornika potrošnikov povedal za Associated Press. Dvakrat so ji premoženje rubili, a o izplenu niso obvestili javnosti. Jacinta Allan, predsednica vlade Viktorije, je ta mesec dejala, da je »razočarana«, ker primer ostaja nerešen, toda oblasti »ne bodo popustile«. Primer Belle Gibson pa je imel druge posledice. Avstralski kodeks, ki ureja terapevtske zdravstvene trditve, je bil leta 2022 dramatično prenovljen in kršitve se zdaj lahko kaznujejo z milijoni evrov kazni.

Netflixova serija o eni najbolj predrznih spletnih prevar v državi se sicer ne osredotoča le na zgodbo Belle Gibson, ampak tudi na nevarnost zavajajočih trditev o zdravju na družbenih omrežjih. Padla vplivnica v ustvarjanje serije ni bila vpletena.