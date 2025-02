Jabolčni kis: zgodba o vplivnici, ki je lagala, da ima raka

Leta 2013 se je na naslovnicah svetovnih revij znašla izjemna zgodba o preživetju Avstralke, ki je objavila telefonsko aplikacijo z nasveti o tem, kako premagati raka. Štiri leta poprej so avstralski blogerki in vplivnici Belle Gibson, tedaj stari 20 let, kot je zatrjevala, diagnosticirali »malignega možganskega raka« in ji dali »šest tednov do štiri mesece življenja«.

Trdila je, da se je odpovedala zdravljenju s kemoterapijo in radioterapijo in se namesto tega lotila »prizadevanja za naravno ozdravitev ... s prehrano, potrpežljivostjo, odločnostjo in ljubeznijo«.

Na instagramu, ki je bil tedaj še v povojih, ji je sledilo 200.000 posameznic in posameznikov, ki so navdušeno spremljali njeno pot do ozdravitve, vplivnica pa je izdala tudi kuharsko knjigo The Whole Pantry, v kateri je zasluge za ozdravitev neozdravljive bolezni pripisala svoji prehrani. Avstralska revija Elle jo je označila za »najbolj navdihujočo žensko leta«, Cosmopolitan pa ji je leta 2014 podelil nagrado.

Kaj kmalu se je izkazalo, da je vplivnica lagala. Nikdar ji niso diagnosticirali niti tumorja na možganih niti raka »na krvi, vranici, možganih, maternici in jetrih«, kot je trdila sama. Nazadnje je leta 2015 v intervjuju za tednik Women's Weekly priznala, da »nič od tega ni res«, zvezno sodišče v Melbournu pa jo je pozneje zaradi zavajanja ljudi kaznovalo s 410.000 avstralskimi dolarji (270.000 evrov) globe.

Njena zgodba je pritegnila tudi ustvarjalce, vezane na novo Netflixovo miniserijo Jabolčni kis (Apple Cider Vinegar), v kateri blogerko igra Kaitlyn Dever, pripoved pa upodablja ne le omenjeni škandal, temveč tudi naš varljivi odnos do resnice.