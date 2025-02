Mladi si želijo postati vplivneži, tiktokerji, gamerji in milijonarji

Mladi se danes zgledujejo po globalnih trendih, kar vpliva na njihove poklicne želje. Ključno vprašanje pa je, koliko od teh poklicev bo dejansko dostopnih v Sloveniji in kako bo mlada generacija uskladila svoje sanje z realnostjo trga dela?

Mladi danes poklicno prihodnost pogosto vidijo skozi prizmo digitalnega sveta, pri čemer so vplivneži in ustvarjalci vsebin med najbolj priljubljenimi poklicnimi sanjami. FOTO: Pexels

Ideja razvoja poklicne identitete temelji na tem, da imajo otroci že v zgodnjih letih - predvsem v osnovni šoli - zelo idealizirane predstave o poklicih, ki jih poznajo iz svojega okolja. Kasneje začnejo o njih razmišljati bolj realistično in ocenjevati, ali imajo zanje ustrezne kompetence. Zaradi tega so med osmimi in petnajstimi leti starosti razlike v razmišljanju o poklicih zelo velike, pojasnjuje dr. Žan Lep, docent za socialno psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

»Na primer, poklic gasilca je zelo spoštovan in med otroci zelo priljubljen, vendar se zanj mnogi ne odločajo, ker ni najbolje plačan in ni v vseh krogih viden kot prestižen. Poklic učitelja, ki je bil nekoč med dekleti zelo priljubljen, danes doživlja upad zanimanja zaradi odnosa družbe do učiteljev,« pravi sogovornik.

V Sloveniji opaža porast zanimanja za novodobne spletne poklice, kot so vsebinski ustvarjalec (content creator), vplivnež in profesionalni igralec videoiger (gamer). »Zanimivo je, da veliko mladih kot svojo poklicno željo navaja, da bi postali milijonarji, bogati ali slavni. To lahko pojasnimo s tem, da si želijo postati tisto, kar vidijo kot cenjeno in uspešno v globalno digitalnem svetu,« dodaja sogovornik.

E-šport kot resen poklic

Ena preliminarna študija je pokazala, da je pri mladih močno prisotna ideja, da je uspeh mogoč brez formalne izobrazbe. Vendar ta pričakovanja pogosto niso realistična – v Sloveniji je zelo težko postati uspešen vplivnež ali znana oseba oziroma kako drugače hitro obogateti.

Poklic gamerja oziroma e-športnika postaja vse bolj uveljavljen in predvsem dobro plačan, zato je razumljivo, da je med mladimi priljubljen. »Profesionalni igralci trenirajo cele dneve, živijo skupaj v posebnih hišah in se pripravljajo na turnirje. Gre za zelo mlade ljudi – v neke vrste dijaških domovih imajo e-športniki celo varuhe in psihologe, ki skrbijo, da se redno prehranjujejo in tudi kdaj gredo na zrak. Za uspeh v tem poklicu je ključno, da začnejo trenirati zelo zgodaj. Če se nekdo začne ukvarjati z e-športom šele kot najstnik, težko dohiti vrstnike, ki igrajo že od mladih let,« o trendu pove Lep.

E-športniki trenirajo cele dneve in živijo v posebnih skupnostih, kar kaže, da igranje videoiger ni več zgolj hobi, temveč resen poklic. A v Sloveniji precej nedosegljiv. FOTO: Shutterstock

A v Sloveniji takšnih priložnosti skoraj da ni. »Zaradi vpliva interneta in družbenih omrežij si želijo poklice, ki jih v realnem svetu redko srečajo. To ni nov pojav – že v preteklosti so otroci pogosto želeli postati astronavti, saj so bili ti zelo popularni.«

Poleg vizualne privlačnosti poklica začnejo mladi postopoma upoštevati tudi dejavnike, kot so plača in ugled. Študije kažejo, da mladi pogosto dozorijo šele po fakulteti, ko se začnejo zavedati realnih zahtev in pogojev dela v posameznih poklicih. »Na primer, večina študentov prava si na začetku študija predstavlja, da bodo delali na sodišču, na način kot to prikazujejo televizijske serije, ne pa v pisarnah podjetji, kjer bi morali urejati zaposlitvene pogodbe.«

Sanjski poklici vs. realnost trga dela

V sodobnem svetu, kjer digitalna prisotnost pogosto narekuje trende in vrednote, se tudi poklicne želje mladih spreminjajo hitreje kot kdaj koli prej. Med anketiranimi mladimi – povprašali smo več kot dvajset mladih iz različnih delov Slovenije - je zaznati jasen razkorak med tistim, kar si sami želijo postati, in poklici, za katere menijo, da so med večino najbolj priljubljeni.

Čeprav mnogi mladi še vedno izražajo željo po tradicionalnih poklicih, kot so učitelj, prevajalec, zdravnik, kineziolog ali delo v kulturi, prevladuje občutek, da so najbolj zaželeni poklici povezani s tehnologijo in digitalnim svetom. Programerji, strokovnjaki za IT, digitalni marketing in ustvarjalci vsebin (content creatorji) so tisti, ki se jim zdijo najperspektivnejši, saj ponujajo neodvisnost, dobre zaslužke in prilagodljiv delovni čas.

Digitalne veščine in poznavanje družbenih omrežij so ključne kompetence današnje mladine, ki si svojo poklicno pot pogosto zamišlja v digitalnem okolju. FOTO: Pexels

Hkrati mladi menijo, da se večina njihove generacije najbolj nagiba k poklicem, ki omogočajo hiter zaslužek in prepoznavnost. Med najbolj želenimi poklici po njihovem mnenju izstopajo vplivneži, ambasadorji znanj, kripto milijonarji in strokovnjaki za digitalni marketing.

Kaj o poklicnih željah menijo mladi

Sedemnajstletna Jerca, recimo meni, da sta med najbolj zaželenimi poklici trenutno zdravnik in učitelj. Sama še ni povsem odločena glede svoje poklicne poti, zato se bo z zanimanjem udeležila informativnih dni. »Če bi imela vse potrebne točke, bi se odločila za psihologijo, fizioterapijo ali predšolsko vzgojo.« Po njenem mnenju si večina vrstnikov želi postati inženirji, ekonomisti ali zdravniki. Kot eno ključnih kompetenc svoje generacije izpostavlja računalniško pismenost, saj meni, da smo »najverjetneje čisto vsi vsaj približno računalniško pismeni«.

Tadeja, 19-letna študentka ekonomije, meni, da so med najbolj zaželenimi poklici trenutno strokovnjaki na področju umetne inteligence, digitalni marketing (vključno z vplivneži in UGC ustvarjalci) ter poklici v zdravstvu. Po njenem mnenju si večina vrstnikov želi delati nekaj, kar jim omogoča finančno neodvisnost in zadovoljstvo, kot so podjetništvo, ustvarjanje z umetno inteligenco in digitalni marketing. Kot ključne kompetence svoje generacije izpostavlja digitalno pismenost, kreativnost, inovativnost in timsko delo.

Študent Aljoša Sabo pa bi denimo rad izkoristil svoje risarske sposobnosti in domišljijo. »Moj sanjski poklic je grafični oblikovalec, saj se vidim v tej panogi. Prav tako mi zelo ugaja, da lahko delo opravljaš kjerkoli, dokler imaš dostop do računalnika, kar omogoča sodelovanje s podjetji iz tujine brez fizične prisotnosti.«

Katarina, 25 let, verjame, da so trenutno med najbolj iskanimi poklici zdravstveni delavci, strokovnjaki na digitalnih področjih in pedagoški delavci. O svojih poklicnih željah ni želela govoriti, saj meni, da »mnogo mladih ne ve, kaj si želi, ali pa jim ni prijetno odgovoriti, ker to vprašanje pogosto 'daje vrednost' osebi skozi oči drugih.« Po njenem mnenju ni slabih poklicev, temveč le slaba delovna mesta. Opaža, da si večina mladih danes želi postati »direktorji in podjetniki«, saj je finančni uspeh ena ključnih vrednot njene generacije. Kot ključne kompetence izpostavlja »digitalne veščine in informacijsko agilnost«, ki sta postali nepogrešljivi v sodobnem svetu.

Žak Korošec (študent): »Poklic, ki ga želim opravljati v prihodnosti, je kriminalist ali vsaj nekaj v povezavi s tem, saj želim pomagati tistim, ki to potrebujejo. Poklic prihodnosti pa vidim v vsem, kar je povezano z umetno inteligenco, na primer AI-marketing.«

Mladi si želijo poklicev, ki prinašajo finančno varnost, družbeni status in fleksibilnost, pri čemer prevladuje zanimanje za digitalne in tehnične poklice, medtem ko se mnogi soočajo z nerealnimi pričakovanji o hitrem zaslužku in neodvisnosti. FOTO: Blaz Samec

Žan, dvajsetletni študent psihologije, opaža, da se mladi pri izbiri poklica pogosto odločajo med finančnim in družbenim statusom. »Mnogi izbirajo poklice, da bi bili spoštovani med vrstniki in starejšimi generacijami ter navzven delovali uspešni,« pravi. Ob tem opozarja na nerealna pričakovanja o pasivnem zaslužku in neodvisnosti. »Vsak si želi biti sam svoj gospodar, a v sistemu, kot ga poznamo, uspe le peščici, kar vodi v razočaranje,« dodaja in poudarja, da dolgoročno zadovoljstvo prinaša le delo, ki človeka resnično veseli. Izpostavlja tudi plačna nesorazmerja in meni, da bi morali biti netržni poklici sistemsko bolje plačani. Kritičen je do odnosa družbe do umetnikov in kulturnih delavcev, ki so pogosto tarča kritik, čeprav njihov prispevek ni vedno merljiv. Kot ključne kompetence svoje generacije izpostavlja prilagodljivost, digitalno pismenost in nenavezanost na eno službo. »Mladi ob nezadovoljstvu hitro zapustijo delovno mesto, kar je dobro tudi za sistem, saj sili delodajalce v vlaganje v kader,« sklene.

Rok, ki se trenutno izobražuje za laboratorijskega inženirja biomedicine, pravi, da ga ta poklic privlači zaradi njegovega dinamičnega okolja, raziskovalnega dela in prispevka k znanosti. »Še posebej me navdušuje možnost raziskovanja tega, kaj vse se skriva v naših telesih – kako delujejo različni procesi, kaj vpliva na zdravje in kako lahko znanost prispeva k boljšemu življenju in zdravljenju rakavih obolenj,« pojasnjuje. Kljub temu pa so njegove ambicije še večje, saj si želi postati delegat na veleposlaništvu ali delati v Evropskem parlamentu. »Diplomacija in mednarodna politika sta področji, kjer bi lahko prispeval k širšemu družbenemu razvoju ter zastopal interese naše države v evropskem okolju,« dodaja in poudarja, da v Društvu Mladi Evropejci že aktivno sodeluje pri promociji evropskih vrednot in političnega dialoga. Po njegovem mnenju bodo v prihodnosti še posebej iskani strokovnjaki s področja znanosti in tehnologije, hkrati pa bo vloga diplomacije v svetu nenehnih političnih in gospodarskih sprememb postajala vse pomembnejša.