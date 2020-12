Yo-Yo Ma - Pesmi tolažbe in upanja

Sloviti ameriški violončelist kitajskih korenin Yo-Yo Ma ​je letos izdal že tretji album. To je tudi tretje sodelovanje z angleško pianistko; skupaj sta zasnovala optimistično zbirko Songs of Comfort and Hope in jo posvetila vsem, ki jim je v teh časih težko. Album odpira skladba Ol' Man River v podporo gibanju Življenja temnopoltih so pomembna. Pesmi sta zbrala z različnih koncev sveta, od ameriške Somewhere Over the Rainbow, ruske Moscow Nights, židovske Jewish Song, zulujske uspavanke Thula Baba do latinskoameriške Gracias a la Vida in številnih drugih. »Te pesmi imajo v določenih okoljih posebne pomene. Upava, da bova tako povezala vse srčne ljudi, da bomo laže prebrodili težke čase pandemije, ki je ohromila svet,« je povedal 65-letni Ma, ki velja za enega od najboljših violončelistov našega časa.Album z 21 skladbami je raznolik tudi po žanrih, saj zajema sodobne aranžmaje starih ljudskih pesmi, pop pesmi, jazzovske standarde ter nekaj prepoznavnih tem zahodne klasične glasbe. »Pesmi so majhne časovne kapsule čustev, ki vsebujejo večne sanje in upanja, želje ter duha optimizma in skupnosti,« je poudaril Ma. Novembra sta Ma in Kathryn Stott nastopila na Tajskem pod strogimi pandemičnimi omejitvami. »Iz hotelske sobe sem šel naravnost v avto, ki me je pripeljal do zaodrja, potem sem šel na oder in takoj nazaj. Bilo je res nenavadno. Nikogar nisem videl, z nikomer se nisem pogovarjal. Nastopila sva v dvorani pred 5000 zamaskiranimi ljudmi. To je bilo res ganljivo,« se je ­spomnil.​Yo-Yo Ma se je rodil v Parizu kitajskim staršem. Mama Marina Lu je bila pevka, oče Hiao-Tsiun Ma pa dirigent in skladatelj. Najprej je začel igrati violino, nato violo, končno pa je prijel v roke violončelo. Ko je bil star sedem let, se je njegova družina preselila v New York.