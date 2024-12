Za zlate globuse največkrat nominiran film o transspolni narkomafijki

Danes sta igralca Mindy Kaling in Morris Chestnut razglasila nominirance za zlate globuse, ameriške nagrade za najboljšo filmsko in televizijsko produkcijo. Lani so se kritiki v napovedih strinjali, da bo film številka ena v največ kategorijah gotovo Oppenheimer Christopherja Nolana; ta je nato prejel osem nominacij. Letos so bili poznavalci filma bolj neodločeni, a je naposled po poročanju Hollywood Reporterja kar deset nominacij odromalo k ustvarjalcem filma Emilia Pérez s Španko Karlo Sofío Gascón v naslovni vlogi.

Dvainpetdesetletno igralko so prav tako uvrstili v kategorijo šestih nominiranih najboljših igralk; njene tekmice so Demi Moore (Substanca), Cynthia Erivo (Žlehtnoba), Amy Adams (Nightbitch), Mikey Madison (Anora) in Zendaya (Izzivalci). Karla Sofía Gascón je bila spomladi kot prva transspolna igralka prav za ta nastop nagrajena v Cannesu; sicer je šlo za skupinsko nagrado, ki si jo je navdušeno delila s kolegicami Seleno Gomez, Zoë Saldaña​ in Adriano Paz.

Od imigranta do striptizete

Med največkrat nominiranimi filmi so še Brutalist, zgodovinska drama o madžarskem arhitektu, ki si po drugi svetovni vojni ustvarja življenje čez lužo. Ta je dobil sedem nominacij. Ena manj je pripadla trilerju Konklave, ki temelji na noveli Roberta Harrisa o skupini opravljivih in zahrbtnih kardinalov, ki se zbere v Rimu, da bi določila novega papeža. Romantična drama Anora in satirična znanstvenofantastična grozljivka Substanca sta prejeli vsaka po pet nominacij.

Nominirance za zlate globuse, včasih tudi znanilce oskarjev, sta razglasila igralca Mindy Kaling in Morris Chestnut. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Prva igra na strune Čednega dekleta iz osemdesetih let, saj gre za idealistično zgodbo o newyorški striptizeti, ki se zaljubi v sina ruskega oligarha. Druga, v naslovni vlogi z Demi Moore, zajema škodljiv družbeni pritisk na ženske, kar zadeva ohranjanje večne mladosti in privlačnosti. Za scenarij in režijo je poskrbela 48-letna francoska režiserka Coralie Fargeat. V televizijski produkciji je bila največkrat nominirana serija The Bear (Medved). Ta razkriva ne le glamurozne, ampak tudi temne plati življenja v profesionalni kuhinji.

Med nominiranimi najboljšimi igralci so še Keira Knightley (Črne golobice), Hiroyuki Sanada (Šogun), Kathy Bates (Matlock), Gary Oldman (Počasni konji), Dakota Fanning (Ripley), Hugh Grant (Heretik) in Ted Danson (A Man on the Inside). Temu bodo na 82. podelitvi zlatih globusov 5. januarja prihodnje leto predali posebno nagrado za karierne dosežke. Dogodek bo v hotelu Beverly Hilton v Los Angelesu vodila komičarka Nikki Glaser.