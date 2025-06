Zadnja priložnost za koncert kultne skupine

Ozzy Osbourne, ki je leta 2020 razkril, da ima parkinsonovo bolezen, bo 5. julija v rodnem Birminghamu še zadnjič stal na odru s svojo heavymetalsko skupino Black Sabbath. Koncert bodo z dveurnim zamikom prenašali tudi po spletu, za ogled bo na voljo 48 ur, oboževalci skupine pa so vstopnice za koncert razgrabili v pičlih 16 minutah.

Zasedba Black Sabbath, ki je nastala leta 1968, bo prvič po 20 letih nastopila v izvirni postavi. 76-letnemu Osbournu se bodo na stadionu Villa Park nogometnega kluba Aston Villa pridružili Tony Iommi (kitara), Geezer Butler (baskitara) in Bill Ward (bobni). Na celodnevnem koncertu, ki so ga poimenovali Nazaj k začetkom (Back to the Beginning), bodo poleg Black Sabbath med drugim nastopili tudi Metallica, Guns N'Roses, Tool in Slayer, Osbourne pa je napovedal še krajši solistični nastop.

»Imeli smo ogromno povpraševanja oboževalcev z vsega sveta, ki niso mogli dobiti vstopnic za koncert, zato so nas na družbenih omrežjih prosili, naj ga predvajamo v živo,« je povedala Osbournova žena Sharon in dodala, da jih preprosto niso mogli razočarati. Sharon je potrdila, da bo to Ozzyjev zadnji koncert. Izkupiček od koncerta bo namenjen dobrodelnim organizacijam, vključno s Cure Parkinson in pediatrično bolnišnico v Birminghamu.

Ozzy Osbourne je v karieri prodal več kot sto milijonov albumov, od tega več kot 75 milijonov z Black Sabbath. Preden je postal glasbeni zvezdnik, se je preživljal kot delavec na gradbišču, vodovodni inštalater, delavec v klavnici in tovarni avtomobilov. Pri sedemnajstih je moral zaradi ropa trgovine z oblačili za šest tednov v zapor, saj njegov oče ni hotel plačati globe, ker je menil, da bo nekaj časa za rešetkami spametovalo podivjanega mulca.

Da bo postal glasbenik, se je odločil pri štirinajstih, ko je na radiu slišal pesem skupine The Beatles She Loves You. Leta 1979 so ga zaradi težav z drogami vrgli iz skupine in podal se je na samostojno pot, a je s skupino še naprej občasno sodeloval, leta 1997 pa so se ponovno združili in posneli zadnji album z naslovom 13. V začetku tisočletja je Osbourne skupaj s preostalimi družinskimi člani – ženo in menedžerko Sharon ter otrokoma Jackom in Kelly – postal tudi zvezdnik resničnostnega šova The Osbournes. Leta 2006 je bil kot član Black Sabbath sprejet v dvorano slavnih rock'n'rolla, lani so ga vanjo sprejeli še kot samostojnega izvajalca. Ima tudi svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih.