Jerry Seinfeld: V neuspehu drži glavo gor, skloni jo, ko si uspešen

V nadaljevanju preberite:

Jerry Seinfeld si je kultni status priboril s po sebi imenovano komično serijo Seinfeld o vsakdanjih, tudi banalnih življenjskih situacijah. Za poklicne dosežke so mu podelili vrsto najprestižnejših stanovskih nagrad. V judovski družini v New Yorku rojeni zvezdnik je bil večkrat na naslovnicah tabloidov, med drugim zato, ker je kolegu producentu speljal ženo Jessico Sklar, ko sta bila poročena šele dva meseca. Par je skupaj še danes in ima tri otroke.