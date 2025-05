V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek bo minilo 79 let od rojstva francoskega profesionalnega rokoborca Andréja Renéja Roussimoffa, bolj znanega po odrskem imenu André the Giant. Pri 224 centimetrih in 230 kilogramih se ga je oprijel vzdevek osmo čudo sveta, dobri dve desetletji pa je kraljeval v svetu wrestlinga, spektakelskega športa, ki v tradicionalno rokoborbo vnaša teatralične prvine.

André se je rodil 19. maja 1946 v francoskem mestecu Coulommiers, dobrih šestdeset kilometrov oddaljenem od Pariza. Njegova starša sta v Francijo imigrirala iz vzhodne Evrope; bila sta običajne, povprečne rasti, njun sin pa je že v zgodnjem otroštvu kazal znake gigantizma. Ob rojstvu je tehtal šest kilogramov, pri dvanajstih letih pa je v višino meril 1,91 metra in tehtal skoraj sto kilogramov. Med odraščanjem na francoskem podeželju je bila to velika prednost, saj je že kot otrok zmogel opravljati težaška dela, praviloma rezervirana za odrasle.