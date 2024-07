Zadnja večerja chefinje iz Bele hiše

V skoraj treh desetletjih je pripravljala obroke za pet predsednikov Združenih držav Amerike in njihove družine, zadnjič minuli petek. Enainšestdesetletna Cristeta Comerford, prva ženska in hkrati prva oseba azijskih korenin na položaju glavne kuharice v Beli hiši, se je upokojila. »Vedno pravim, da je hrana ljubezen. Chefinja Cris je v svoji karieri, v kateri je morala premagati številne ovire, svojo ekipo vodila s toplino in ustvarjalnostjo ter na tej poti hranila naše duše,« se ji je za predanost in leta služenja zahvalila prva dama Jill Biden.

Američanka filipinskih korenin se je, preden jo je Bela hiša leta 1995 zaposlila kot pomočnico v kuhinji, urila v hotelih v Chicagu in restavracijah v Washingtonu. Leta 2005 so jo imenovali za glavno kuharico, njene odgovornosti pa so vključevale oblikovanje in izvajanje menijev za državne večerje, družabne dogodke, praznične prireditve, sprejeme in uradna kosila.

S slaščičarko Susie Morrison, ki je prav tako prva ženska na tem delovnem mestu, sta oblikovali duo, ki je s svojimi kulinaričnimi kreacijami skoraj desetletje navduševal goste na Pennsylvania Avenue 1600, je poročala agencija AP.

Razkošna državna večerja je sredstvo ameriške diplomacije, velika čast, rezervirana za dolgoletne in najbližje zaveznike Amerike. Zadnjo državniško večerjo je Cris Comerford pripravila maja za kenijskega predsednika Williama Ruta in njegovo ženo Rachel Ruto. Kuharska ekipa je omizju postregla s tremi hodi ohlajene paradižnikove juhe in glavno jedjo, ki je bila »najboljše iz obeh svetov«, sestavljena iz dimljenih govejih reber in poširanega jastoga z maslom, ter sladico iz domače bele čokolade z malinami, breskvami in drugim sadjem.

Poseben poklon je Cris Comerford ob upokojitvi izrekel svetovno znani chef in humanitarec José Andrés: »Ste nacionalni zaklad, kulinarična diplomatka, ki je svetu pokazala, kako lahko priseljenec proslavi ameriško hrano in jo deli s svetovnimi voditelji.«