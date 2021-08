Zaradi dolgega covida ob stoto zmago

Lewis Hamilton se je na dirki formule 1 za veliko nagrado Madžarske potem, ko je postavil najboljši čas kvalifikacij, boril za jubilejno stoto zmago v karieri, a se je moral na koncu zadovoljiti z drugim mestom. Skozi cilj je prišel tretji, toda vodstvo tekmovanja je diskvalificiralo drugouvrščenega Sebastiana Vettla (Aston Martin), ker v njegovem bolidu ni bilo dovolj goriva.



36-letni Britanec je po tekmi priznal, da se še vedno bori s posledicami covida-19, ki ga je prebolel decembra lani. »Mislim, da simptomi še vedno vztrajajo. Spomnim se, kakšen učinek je imela bolezen name in moji treningi so odtlej drugačni. Obhajajo me slabosti, ki so velik izziv. Skušam še naprej trenirati in se pripravljam najbolje, kar se lahko. Kdo ve, kaj se je danes zgodilo.



Morda dehidracija. Ne vem, toda zagotovo je bilo nekaj drugače. Nekaj podobnega se mi je zgodilo v Silverstonu, toda tokrat je bilo veliko huje. Napadla me je huda vrtoglavica in na zmagovalnih stopničkah se mi je vse zdelo nekako megleno. Že celo leto se zaradi tega, kar se mi je primerilo lani decembra, trudim ostati zdrav, toda še vedno bijem bitko.« Po tekmi se je bojeval še z dvojnim vidom in ob prihodu na zmagovalni oder je potreboval pomoč.



Glavni direktor Mercedesa Toto Wolff je potrdil, da so Hamiltona po koncu dirke preventivno poslali k moštvenemu zdravniku: »Mislim, da lahko vse skupaj pripišemo vročini. Po mojem mnenju bo z njim vse v redu, toda bolje je, da smo previdni, kot da bi nam bilo kasneje žal.«



Na 11. dirki formule ena v letošnji sezoni je v Budimpešti prvič v karieri zmagal francoski dirkač Esteban Ocon (Alpine). »Čestitam Estebanu, zaslužil si je prvo zmago. Zame je bila težka dirka in bi na koncu težko še kaj dodal. Glede na vse, kar se je dogajalo, tretje mesto niti ni slab rezultat,« je dejal Hamilton.



Kaotično dirko je že na začetku prekinilo verižno trčenje in start so ponovili. Skorajda vsi so se odločili za menjavo pnevmatik in so zato startali iz boksov, le Hamilton ne in sam je stal na štartno-ciljni ravnini. Pri Mercedesu so hitro ugotovili, da so naredili taktično napako in že po enem krogu je bil tudi Hamilton na menjavi pri mehanikih. Ko se je vrnil na stezo, je bil daleč v ozadju. Britanec se je tako prebijal naprej in začel lov na čim več točk.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: