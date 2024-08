Že tretja miss ZDA v letu dni

V nedeljo so za miss ZDA okronali Almo Cooper iz Michigana, ki se bo udeležila svetovnega izbora v Mehiki. Častnica ameriške vojske je po šokantnem odstopu lanske zmagovalke že tretja oseba v letu dni, ki nosi to lento.

22-letnica, ki je iz podatkovnih znanosti magistrirala na prestižni univerzi Stanford, je premagala 50 tekmovalk na izboru, ki je vključeval izhod v kopalkah in v večernih oblekah, Connor Perry iz Kentuckyja in Danika Christopherson iz Oklahome pa sta postali prva oziroma druga spremljevalka. »Kot hči delavca migranta, ponosna Afrolatina in častnica vojske Združenih držav živim ameriške sanje. Če sta me življenje in mama česa naučila, je to, da okoliščine nikoli ne določajo naše usode: uspeh je dosegljiv, če zahtevamo odličnost,« je povedala sodnikom v nedeljskem finalu.

Novopečeno miss je okronala prejšnja nosilka naslova Savannah Gankiewicz s Havajev, ki je tiaro nasledila maja, ko je Noelia Voigt iz Utaha odstopila v zelo nenavadnih okoliščinah. Le nekaj dni kasneje je odstopila tudi ameriška Miss Teen, UmaSofia Srivastava iz New Jerseyja. Savannah Gankiewicz je tako lepotno krono nosila le tri mesece, ta čas pa je opisala kot »najbolj edinstveno vladavino v zgodovini«.

Njena predhodnica Noelia Voigt je maja na instagramu objavila, da odstopa zaradi težav z duševnim zdravjem, toda ni trajalo dolgo, da so sledilci iz prvih črk vsakega stavka njene izjave sestavili sporočilo I am silenced, torej Utišali so me, kar je sprožilo govorice o strogi pogodbi z organizatorjem izbora o nerazkrivanju podatkov.

Nekdanja miss ZDA Noelia Voigt je uradno odstopila zaradi težav z duševnim zdravjem, a mnogi so opazili njen klic na pomoč. FOTO: Jose Cabezas Reuters

Odstopna izjava Noelie Voigt, ki jo je pozneje pridobil CNN, je navajala domnevne zamude pri prejemanju nagrad in »strupeno delovno okolje«, ki je »v najboljšem primeru odraz slabega vodenja, v najslabšem primeru pa ustrahovanje in nadlegovanje«. Voigtova je tudi trdila, da so jo med javnim nastopom spolno nadlegovali, ker ji organizacija Miss ZDA ni zagotovila ustrezne zaščite. UmaSofia Srivastava, ki je zmagala na izboru istega organizatorja za tekmovalke med 14. in 19. letom starosti, je svoj odstop pripisala spopadu »osebnih vrednot« z organizacijo Miss USA. Materi obeh misic sta gostovali v oddaji Good Morning America, kjer je Srivastavina mati Barbara dejala, da sta bili lepotni kraljici »slabo obravnavani, zlorabljeni, ustrahovani in stisnjeni v kot« ter da se je »služba njunih sanj izkazala za nočno moro«.

Tokratni izbor za miss ZDA je bil prvi, na katerem so odpravili starostno omejitev do 28 let. Štiri finalistke so bile starejše od 30 let, najstarejša, Kristina Johnson iz Arizone pa jih ima 41. Bailey Anne Kennedy iz Marylanda je postala prva transspolna tekmovalka v finalu tega lepotnega izbora, Shavana Clarke iz Connecticuta pa je po besedah ​​organizatorjev tekmovala kot »prva odkrito istospolno usmerjena nosilka državnega naslova Miss ZDA«.