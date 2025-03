Zelenski državo vodi v smeri diktature

Že v začetku marca je časopis Politico poročal, da so se predstavniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa pogovarjali s predstavniki ukrajinske opozicije, natančneje z nekdanjo ukrajinsko premierko Julijo Timošenko in člani stranke Petra Porošenka, prejšnjega ukrajinskega predsednika.

Zdaj je Porošenko za Guardian potrdil poročanje Politica in dejal, da se je srečal z več člani Trumpove ekipe, »z nekaterimi javno«. V podrobnosti se ni želel spuščati, razkril pa je, da se je sestal tudi z Michaelom Waltzem, še preden je bil ta imenovan na položaj Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost. V intervjuju za britanski časnik se je Porošenko, sicer slaščičarski magnat, ki je bil izvoljen za predsednika po majdanski revoluciji leta 2014, razgovoril tudi o svojem nasledniku Volodimirju Zelenskem, ki je Porošenka premagal na volitvah leta 2019, in o razmerah v Ukrajini.

Sestanek Trumpa in Zelenskega v Beli hiši, ki se je klavrno končal, je opisal kot »katastrofalno napako« in okrivil ekipo Zelenskega, ki voditelju Ukrajine ni predočila natančnega »psihološkega portreta« Donalda Trumpa. »Nedvomno ni preprosta osebnost. Ni Joe Biden. Ni človek vrednot, ampak poslovni človek. Toda na to moraš biti pripravljen, ko je usoda tvojega naroda odvisna od tvojega odnosa s Trumpom,« je povedal o ameriškem predsedniku.

Od ruskega napada na Ukrajino februarja 2022 Porošenko Zelenskega ni javno kritiziral, zdaj pa je spregovoril tudi zaradi sankcij, ki so jih proti njemu uvedle ukrajinske oblasti. »Gre za absolutno politično odločitev Zelenskega, izvensodno, brez sodišča, brez pravne države in celo brez pojasnila, zakaj se je to zgodilo,« je komentiral.

Ekipa Zelenskega zanika, da imajo obtožbe na račun Porošenka politični podton, mnoge Ukrajince pa je Porošenkova javna kritika režima v času, ko država potrebuje enotnost, zmotila. Porošenko se strinja, a pravi, da mora odgovornost prevzeti Zelenski, ki se ga je lotil s sankcijami: »Neenotna Ukrajina je šibka in Putin bo nedvomno izkoristil priložnost, da bo spodkopal stabilnost naše države,« meni, o političnem nasprotniku Zelenskem pa pravi, da ni diktator, ampak »državo vodi v smer diktature«.