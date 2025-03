Pogajanja tudi o usodi ukrajinskih deportiranih otrok

V nadaljevanju preberite:

Rusija je v času vojne iz Ukrajine nezakonito deportirala najmanj 19.500 otrok ter jih poslala v prevzgojne tabore, kjer so ruske oblasti po navedbah prič ter opazovalcev poskušale izbrisati njihovo ukrajinsko identiteto. Usoda otrok je znova pod drobnogledom, potem ko je administracija Donalda Trumpa nakazala, da bo njihova vrnitev ena od točk pogajanj z rusko stranjo.

»Predsednik Trump je obljubil, da bo tesno sodeloval z obema stranema, da bi zagotovil vrnitev teh otrok domov,« je zapisano v uradnem povzetku republikančevega najnovejšega pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Iz vsebine je razvidno, da je to temo med telefonskim klicem odprl ameriški predsednik, čeprav je njegova administracija dan pred tem v okviru obsežnih rezov v proračun za mednarodno pomoč ukinila financiranje Humanitarnega raziskovalnega laboratorija univerze Yale (Yale HRL), enega od projektov za spremljanje ugrabljenih ukrajinskih otrok.

Oblasti v Kijevu in strokovnjaki od začetka tri leta trajajoče vojne vztrajajo, da nezakonite deportacije otrok ustrezajo definiciji genocida, kot je določena v konvenciji o preprečevanju in kaznovanju tega zločina iz leta 1948. Ugrabitve so bile tudi podlaga za mednarodni zaporni nalog, ki ga je mednarodno kazensko sodišče (ICC) leta 2023 izdalo za ruskega voditelja Vladimirja Putina in njegovo komisarko za pravice otrok Marijo Lvovo-Belovo.