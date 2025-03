Zakaj ukrajinski predsednik Zelenski že od leta 2022 ni nosil obleke

Ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski 24. februarja 2022 razglasil vojno stanje, je bila to zadnja priložnost, ko je nosil obleko. Od takrat naprej je njegov slog postal sinonim za vojno stanje v Ukrajini. Zelenski se je odločil za vojaški slog, ki vključuje črne, sive ali kaki hlače, škornje, puloverje in polo majice z ukrajinskimi simboli. Ta izbira oblačil ni naključna, temveč služi kot močan signal svetovnim voditeljem: Ukrajina je v vojni in Zelenski je del te borbe, piše Politico.

Njegova izbira oblačil je bila že večkrat predmet kritik, še posebej med spornim srečanjem z Donaldom Trumpom, kjer je Zelenski nosil polo pulover. Desničarski novinar Brian Glenn je vprašal Zelenskyja: »Zakaj ne nosite obleke? Ste v najvišjem uradu te države in zavračate nositi obleko. Ali sploh imate obleko?« Zelenskyj je odgovoril, da bo obleko nosil, ko se bo vojna končala, kar je še dodatno razjezilo Trumpa in ameriškega podpredsednika J. D. Vancea, ki sta ga obtožila nespoštovanja.

Ukrajinski odziv na te kritike je bil odločen. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je organiziralo ''flashmob', kjer so stotine Ukrajincev, vključno z vojaki, policisti, reševalci in zdravniki, pokazali svoje uniforme kot »svoje močne obleke«. S tem so želeli poudariti, da oblačila, ki jih nosijo, predstavljajo njihovo zavezanost in solidarnost z vojaki in civilisti v vojni.

Kljub kritikam in pritiskom Zelenskiu ne namerava opustiti svojega vojnega sloga, navaja Politico.

Oblačila imajo v diplomaciji pomembno vlogo, saj lahko služijo kot orodje manipulacije in dominacije. Modna kritičarka Zoya Zvynyatskivska meni, da manipuliranje z zahtevami glede oblačil predstavlja akt dominacije. Trump, kot politični nasilnež, ne zamudi priložnosti, da poniža svojega nasprotnika in mu pokaže njegovo mesto v hierarhiji. V tem kontekstu Zelenskega oblačila predstavljajo zavračanje igranja po starih pravilih. Oblikovalka Elvira Gasanova, ki se podpisuje pod oblačila Zelenskega, pravi: »Ko svetovni voditelji vidijo Zelenskega v vojaškem slogu, je to signal – 'Ukrajina je v vojni in jaz sem del tega boja.'«