Znamenita saherica za španskega kralja

Španski kralj Filip VI. in njegova soproga kraljica Leticia sta danes odpotovala na prvi skupni uradni obisk v letošnjem letu. Na povabilo avstrijskega zveznega predsednika Alexandra van Der Bellna in njegove žene Doris Schmidauer sta se mudila na enodnevnem obisku na Dunaju, in to le dan po tem, ko je Filip dopolnil 54 let.

Njun prvi uradni obisk v avstrijski prestolnici je minil v znamenju kulture in zgodovine, in čeprav je bil kratek, je bil vsebinsko zelo bogat. Po uradnem srečanju sta se španska suverena v muzeju Belvedere udeležila odprtja razstave Dalí und Freud. Eine Obsession (Dalí in Freud. Obsesija). Ta se bo za javnost odprla jutri, zasnoval pa jo je španski profesor Jaime Brihuega, ki si je za cilj postavil raziskati odnos med razvpitim umetnikom in slavnim psihoanalitikom, ter pokazati, kako sta se nadrealizem in psihoanaliza medsebojno oplajala. Zanimivo je, da je španska kraljica pred osmimi leti za svojo prvo samostojno pot v tujino prav tako izbrala Dunaj, kjer je odprla razstavo španskega mojstra Diega Velázqueza. Zakonca sta poklonila tudi vsem žrtvam nacizma in še posebej 4427 rojakom, ki so življenje izgubili v koncentracijskem taborišču Mauthausen.

V avstrijskem protokolu niso spregledali kraljevega rojstnega dne in so ga ob koncu kosila pogostili s sacher torto. Sicer pa je bil Felipe v dneh pred osebnim praznikom zelo zaposlen. V sredo se je v Portoriku udeležil praznovanj ob 500-letnici ustanovitve mesta San Juan Bautista, nato je pot nadaljeval v Honduras, kjer je v prestolnici Tegucigalpa prisostvoval inavguraciji nove predsednice Xiomare Castro. Konec tedna se je vrnil v domovino in verjetno v družinskem krogu praznoval svoj rojstni dan. Iz palače Zarzuela o takšnih dogodkih javnosti praviloma ne obveščajo, ker menijo, da so zasebne, družinske narave. Domneva se, da je slavje potekalo v ožjem družinskem krogu. Edini vidni znak kraljevega jubileja je bilo opaziti na nekaterih palačah in gradovih, ki so svoja pročelja obarvali v škrlatno rdečo, standardno barvo Filipa VI.

Tako kot večini ljudi je koronavirus tudi kraljevemu paru omejil potovanja. Lani marca sta bila na obisku v Andori, konec novembra sta se odpravila na Švedsko, kjer sta jima kralj Karl Gustav in kraljica Silvija razkazala svojo domovino.

Dogajanje na španskem dvoru pa je te dni popestril tudi zaslužni kralj Juan Carlos, ki zaradi spornih poslov še vedno biva v Abu Dabiju, vendar ga očitno tare vse močnejše domotožje. Radijskemu novinarju Carlosu Herreri je v intervjuju zaupal, da bi se rad vrnil v domovino in napovedal, da bo to storil v trenutku, ko s to potezo ne bo ogrozil svojega sina.