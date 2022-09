Častihlepni samotni volk, ki gleda le na dobiček

Slabosti Marka Zuckerberga »še naprej iztirjajo« tehnološkega giganta, ki je bil nekoč znan kot Facebook, je prepričan Bill George s poslovne šole Harvard, nekdanji predsednik uprave tehnološkega podjetja Medtronic in avtor knjige o vodenju podjetij True North: Leading Authentically in Today's Workplace, Emerging Leader Edition.

»Mislim, da Facebooku ne bo šlo dobro, dokler je tam. On sam je eden od razlogov, ki ljudi odvračajo od podjetja. Resnično je izgubil smer,« je George, ki že 20 let preučuje napake vodilnih na delovnih mestih, razmišljal za CNBC.

V svoji knjigi ugotavlja, da je vodjem, ki zaradi denarja, slave ali moči, izgubijo svoje vrednote in smoter, usojeno propasti in ugotavlja, da se ta vzorec danes kaže pri Zuckerbergu in Meti.

Mark Zuckerberg (38) je Facebook ustanovil leta 2004. Junija se je družba preimenovala in postala Meta, vredna je okoli 450,7 milijarde evrov, medtem ko Forbes Zuckerbergovo premoženje ocenjuje na 60.8 milijarde.

A Georgea odlični finančni izkazi ne prepričajo, za svoje teze pa ponuja več dokazov. V svoji knjigi opisuje pet tipov slabih voditeljev, Zuckerberg pa ne ustreza le eni, ampak kar trem kategorijam.

Najprej, trdi George, je tip vodje, ki svojih napak ni pripravljen priznati in se učiti iz njih, krivdo pa raje prevali na druge. Februarja, ko je Facebook zabeležil rekordi padec vrednosti delnic, je tako okrivil Applovo spremembo politike zasebnosti in konkurenco, kot je TikTok.

Po Georgeevem mnenju je prvi mož Mete samotar, ki se izogiba tesnim stikom in druge odriva od sebe. Poleg tega se zanaša na instinkt, ki mu je v preteklosti res odlično služil, a ne bi bilo slabo, da bi kdaj prisluhnil nasvetom. Nazadnje, pravi George, je Zuckerberg častihlepnež, ki slavo in bogastvo postavlja pred vse ostalo.

Tak tip vodje ni nikoli zadovoljen s tistim, kar ima in je pripravljen iti v ekstreme, da bi imel še več. Zanj ima tudi nasvet: »Moraš se umakniti, si vzeti prosto leto in se v dobro svojih vrednot prizemljiti. Potem pokliči svoj tim in upravo in Facebook ustvarite na novo, v skladu s temi cilji in vrednotami.«

Vse bolj nezadovoljni pa so tudi Zuckerbergovi zaposleni, ki pripovedujejo, da v podjetju vlada »kultura kulta«, kjer se je nenehno treba pretvarjati, da so vsi srečni in zadovoljni, kakršno koli izražanje nezadovoljstva pa je prepovedano. Zuckerberg prireja govore v slogu, da bo »povišal temperaturo« in tiste, ki so »manj predani« poziva, naj odidejo. Na portalu Glassdoor, kjer zaposleni ocenjujejo delodajalce, je Facebook včasih kraljeval na lestvici, trenutno pa zaseda 47. mesto.