Zvezdnica Somrak sage je uradno oddana

Velikonočna nedelja bo hollywoodski zvezdnici Kristen Stewart (35) in njeni izvoljenki Dylan Meyer (37) ostala v spominu za vse življenje. Po poročanju portala TMZ sta si namreč na intimni slovesnosti doma v Los Angelesu izmenjali večne zaobljube.

Da sta par, sta obelodanili na instagramu leta 2019, dve leti kasneje pa sta se zaročili. Kot je Kristen Stewart povedala v šovu Howarda Sterna, jo je Dylan, sicer hčerka scenarista Nicholasa Meyerja, ki je tudi sama igralka in scenaristka, s snubitvijo za las prehitela.

»Z dvema dekletoma nikoli ne veš, katera bi izpolnila tisto čudno jeb*** spolno vlogo, ki je ne priznavava, saj ne razmišljava na tak način,« je zaupala Sternu in dodala: »Razmišljala sem, raje počakaj, kaj pa če zanjo nisi tista prava?« Življenjski sopotnici je nekajkrat namignila, da si želi poroko, nekega dne pa jo je Dylan presenetila s snubitvijo v parku.

Po zaroki je Kristen v oddaji Sunday Morning na CBS povedala, da se bo poroka »zgodila, ko se bo morala zgoditi« in dodala: »Ampak ne želim si na primer biti zaročena pet let, če razumete, kaj hočem povedati.« Skupaj se nista velikokrat pojavili v javnosti, občasno pa sta si izmenjevali zaljubljene izjave na družbenih omrežjih.

Kristen Stewart ima s tabloidnimi mediji sicer zelo slabe izkušnje. Ko je v sagi Somrak igrala glavno junakinjo Bello Swan, sta z glavnim igralcem Robertom Pattinsonom postala par. Leta 2012 so tabloidi objavili njene fotografije, na katerih se poljublja z režiserjem filma Sneguljčica in lovec Rupertom Sandersom. Pozneje sta se s Pattinsonom sicer začasno pobotala, a leta 2013 sta se dokončno razšla. Pattinson je marca lani prvič postal oče. Z igralko in pevko Suki Waterhouse imata hčerko.