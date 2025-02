Začenja se Berlinale, a politiki se bo težko izogniti

V nadaljevanju preberite tudi:

V svetu filma je festival v Cannesu dogodek številka ena, a Nemci imajo svoj Berlinale, ki velja sicer za manj glamuroznega, zato pa ponuja platformo za zelo različne in nekonvencionalne filmske pripovedi. Ob nedavni predstavitvi enajstdnevne prireditve je nova direktorica Tricia Tuttle napovedala tako intimne drame o človeški krhkosti in moči kot tudi najbolj črne satire, ki izkazujejo širino kinematografije in ponujajo vpoglede v različna življenja in kraje. A še preden se vse začne zares, bo igralka Tilda Swinton nocoj prejela častnega zlatega medveda za življenjsko delo.