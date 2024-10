TV namigi: Olivia Colman je tarča prostaških pisem, Johnny Depp je sadist

Nedelja, 6. oktobra

Zlobna pisemca (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Wicked Little Letters. VB, 2023. Režija: Thea Sharrock. Igrajo: Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall, Gemma Jones, Anjana Vasan. Kom. 100 min.

Na prvi pogled se zdi novi film Olivie Colman prijazna angleška zgodovinska klasika. A vsakemu gledalcu bo zelo hitro jasno, da je vse prej kot to. Ko Timothy Spall v vlogi očeta Edith Swan (Colman) začne prebirati pismo, ki je prišlo na hčerkin naslov, zaslišimo: »Gospodična Swann, ti prekleta pofu... stara vreča kurjega scanja. Ti hočeš, da bi te pofu... v nos, ti stari hrošč.« Kot se izkaže, Edith taka prostaška pisma prejema kar naprej.

Glavna osumljenka za pošiljateljico se zdi njena soseda, divja, svobodomiselna irska priseljenka Rose Gooding (Jessie Buckley). Ko pa začnejo mestne ženske pod vodstvom policistke Gladys Moss (Anjana Vasan) same preiskovati zločin, hitro posumijo, da je s to zgodbo nekaj narobe ...

Strašno zabavna skrivnost temelji na resnični zgodbi, ki je bolj čudaška, kot če bi bila izmišljena.

Športni namig Svetovno prvenstvo v makadamskem kolesarstvu: TV SLO 2 ob 14.20 Naslov bo branil lanski prvak, naš kolesar Matej Mohorič.

Štartaj, Slovenija: na podeželju (Premiera)

Pop TV ob 18.45 in 21.55

Štartaj, Slovenija: na podeželju II. Slo., 2024. Resn. šov. 5 min.

Štartaj, Slovenija: na podeželju. Foto Pop TV

Na male ekrane prihaja 9. sezona Štartaj, Slovenija, druga sezona, ki nosi podnaslov na podeželju. Predstavili bodo sedem novih podjetnic in podjetnikov, ki spreminjajo naš pogled na kmetijstvo, ljudi pa ozaveščajo o pomembnosti lokalnih izdelkov.

Najprej bodo predstavili Gregorja Slavca iz Knežaka. Že od nekdaj je imel rad živali in ko je podedoval dedkovo zemljišče, je imel jasno vizijo o ekološki kmetiji. Ima tudi srnaste koze in izdelek, ki ga predstavlja, so sladoledi iz kozjega mleka s tremi okusi.

V pričakovanju barbarov

Planet TV ob 20.20

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Waiting for the Barbarians. Ita./ZDA, 2019. Režija: Ciro Guerra. Igrajo: Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan, Greta Scacchi. Drama. 135 min.

V pričakovanju barbarov. Foto Planet TV

Drama temelji na istoimenskem romanu južnoafriškega pisatelja J. M. Coetzeeja iz leta 1980.

Sodnik (Mark Rylance), administrator izoliranega obmejnega naselja na meji neimenovanega cesarstva, se veseli mirne upokojitve, dokler ne prispe polkovnik Joll (Johnny Depp), čigar naloga je poročanje o delovanju »barbarov« in o varnostni situaciji na meji. Joll, sadist, izvaja kruta zaslišanja, da bi upravičil načrtovano operacijo preganjanja domorodcev še višje v hribe. Ravnanje polkovnika in njegovega enako krutega namestnika z »barbari« privede Sodnika do krize vesti in donkihotskega dejanja upora.

Adamant (Premiera)

TV SLO 1 ob 22.20

Sur l'adamant. Fr., 2023. Režija: Nicolas Philibert. Dok. film. 110 min.

Adamant. Foto TVS

Adamant je edinstven dnevni center na ladji v središču Pariza, kjer se vsak dan srečujejo odrasli z duševnimi motnjami in se udeležujejo različnih delavnic in pogovorov. Pod vodstvom mentorjev, psihologov, psihiatrov in delovnih terapevtov slikajo, šivajo, muzicirajo, gledajo filme, urejajo časopis, predvsem pa se veliko pogovarjajo. To je kraj, kjer se lahko svobodno izražajo, družijo in znova najdejo stik s svetom.

V dokumentarnem filmu spremljajo nekaj iskrivih posameznikov, ki so pred kamero spregovorili o svojih željah, strahovih in izkušnji spopadanja z duševno motnjo, pa tudi o pomenu umetnosti v vsakdanjem življenju.