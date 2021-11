Advent Zagreb vas vrača v otroštvo

Počasne božične pesmi z balkonov plapolajo v zraku skupaj s snežinkami snega. To je čarovnija božiča, ki jo lahko ponudi le Zagreb v času adventa.

V zadnjih petih letih je Advent Zagreb postal destinacija za obiskovalce iz Zagreba in sveta zaradi njegovega neprekosljivega vzdušja, široke ponudbe, različnih spremljevalnih vsebin ter gostoljubja domačinov, ki uporabljajo ta čaroben letni čas, da predstavijo svoje mesto v polnem sijaju. Zato ne preseneča, da so mu kar tri leta zapored dodelili nagrado za najboljši božični sejem v Evropi.

To leto nas advent na najlepši možen način vrača v neke druge čase, in sicer skozi ponovno srečanje z najljubšimi prijatelji iz otroštva – igračami.

Advent Zagreb FOTO: S. Carek

Ni otroka, velikega ali majhnega, ki ne bi božiča povezoval z navdušenim odpiranjem daril in občutkom neizmerne sreče, ko zagleda novo igračo, ki si jo je tako želel. Številne generacije pa se z nepopisno nostalgijo spominjajo igrač, ki so se proizvajale v srcu Zagreba.

Edina tovarna zunaj ZDA v tako imenovanem socialističnem bloku, ki je imela licenco za proizvodnjo Disneyjevih igrač – tovarna igrač Biserka –, je del številnih srečnih spominov na odpiranje daril na božično jutro. Natančno si lahko predstavljamo nasmehe na otroških obrazih, ko jih je pričakal ročno poslikan obraz Mikija, Pepeta, Smrkcev ali Bambija. Prištejmo k temu tudi Vavrine ročno izdelane igrače, kosmatega in plišastega zajčka, mačka ali lisjaka – ravno to je čar božiča, ki ga bo povrnil letošnji advent.

Advent Zagreb FOTO: Boška i Krešo

Na približno desetih različnih lokacijah po Zagrebu vas bodo pričakali ti simpatični časovni stroji, ki vas bodo zvabili v zgodovino skozi AR oziroma obogateno resničnost. Razširite svojo sliko adventa skozi zaslon pametnega telefona in mlajšim generacijam povejte najlepšo božično zgodbo.

Nato pa se sprehodite po številnih trgih in parkih, lokacijah za očarljive, romantične sprehode skozi vse leto. Če slišite ljubke glasove cerkvenih zborov, pokukajte v jaslice zagrebških cerkev. Uživajte v koncertih najlepših božičnih pesmi v izvedbi domačih solistov, ansamblov in orkestrov. Pripeljite malčke na predstave, ki jim bodo prevzele domišljijo in okrepile vero v magijo božiča. Občudujte dekoracije na stavbah Gornjega grada, katerih okna so videti, kot bi prišla iz pravljice. Poskusite nekatere izmed klasikov domače gastronomije na številnih terasah zagrebških restavracij in gostinskih hišicah ter se prepričajte, zakaj gre ljubezen skozi želodec. Od skrbno zasnovanih prazničnih jedilnikov z avtohtono tradicionalno hrano in domačimi vini do prikladno okrašenih pročelij in interierjev – božična zgodba živi tudi v mestnih hotelih.

Advent Zagreb FOTO: J. Duval

Vse to bo oblikovalo nikoli prej videne zagrebške adventne razglednice in vdihnilo ljubezen v vsak kotiček Zagreba, ki je že okrašen z božičnimi drevesci, sijajnimi kroglicami, hrestači, igračami, bodikami, storži, girlandami, škatlami z darili in veliko, veliko svetlobe, ki čaka samo na vas.

Pridite pod Sljeme in si ogrejte srca s to posebno vedrino – to Mesto milijonov src vam bo povedalo najbolj prisrčno božično zgodbo.

