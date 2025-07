Dogaja se, da občine tudi zavračajo sofinanciranje dolgotrajne oskrbe

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih Inštituta RS za socialno varstvo se povečuje število občin, v katerih pomoč družini na domu izvajajo domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi; ti so leta 2023 to storitev izvajali v 106 občinah, pred desetimi leti pa samo v 61. Do zdaj uporabnikov, ki bodo prejemali dolgotrajno oskrbo na domu, še nimajo; centri za socialno delo bodo odločbe začeli izdajati šele jeseni.

V Domu starejših občanov Črnomelj, kjer pomoč na domu (PND) zagotavljajo 46 uporabnikom, so pripravljeni izvajati obe storitvi, tako plačljivo pomoč na domu kot za uporabnike brezplačno dolgotrajno oskrbo na domu. Med njimi je gotovo več takih, ki bodo zaprosili za vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe na domu in bodo po strokovni oceni do nje tudi upravičeni, je povedala Valerija Lekić Poljšak, direktorica DSO Črnomelj in predsednica skupščine SSZS. »Lahko se zgodi, da bodo vsi dosedanji uporabniki PND izrazili željo po ohranitvi te storitve, saj jim določene pravice iz dolgotrajne oskrbe na domu morda ne bodo v celoti zadoščale za pokritje vseh njihovih potreb oziroma želja,« pravi.

