Alecu Baldwinu bodo sodili zaradi nenaklepnega umora

Ameriškega igralca Aleca Baldwina, ki je med snemanjem filma Rust leta 2021 ustrelil snemalko Halyno Hutchins, čaka sojenje zaradi nenamernega uboja. Obtožnico, ki jo je že lani proti njemu vložilo tožilstvo, a odstopilo od nje zaradi pomanjkanja dokazov, je namreč v petek potrdila velika porota iz Nove Mehike.

Velika porota je potrdila kar dve točki obtožnice nenamernega uboja: zaradi malomarne uporabe strelnega orožja in zaradi dejanja, ki je zanemarilo varnost drugih oseb. Igralčevi odvetniki so, kot poroča Guardian, že sporočili, da z nestrpnostjo čakajo na sojenj, kjer bodo dokazali Baldwinovo nedolžnost.

Incident se je zgodil med snemanjem oktobra 2021, ko je Baldwin v rokah rekvizit, pištolo, s katero je izstrelil naboj proti snemalki in jo ubil ter ob tem ranil režiserja Joela Souzo.

Do 18 mesecev zapora

Kakšne nove dokaze so pridobili tožilci ni jasno, saj Baldwin ni bil zadolžen za orožje. Za to je skrbela Hannah Gutierrez Reed, ki je prav tako obtožena uboja, saj bi morala preveriti, ali so v pištoli morda pravi naboji. Teh pravzaprav na snemanju sploh ne bi smeli imeti in še vedno ni jasno, kako so prišli na sceno. Ameriški mediji so nekaj dni nazaj poročali, da tožilci Hannah Gutierrez Reed ponujajo nižjo kazen v zameno za sodelovanje.

Baldwin je sicer doslej zanikal tudi, da bi pritisnil sprožilec pištole, ki mu jo je izročil pomočnik režiserja David Halls. Ta je lani priznal krivdo za malomarno ravnanje z orožjem in dobil šest mesecev pogojne kazni.

Preiskava FBI je sicer potrdila, da se je lahko pištola sprožila tudi brez pritiska na sprožilec, če se na odklenjeno kladivce deluje s silo, na primer tako, da orožje pade na tla.

Tožilci so že oktobra lani objavili, da so dobili nova dejstva, ki bodo dokazala Baldwinovo sokrivdo za smrt, vendar teh dejstev niso opredelili – razen tega, da naj bi bila dejstva posledica analize pištole.

V primeru, da bo Baldwin obsojen, mu grozi do 18 mesecev zaporne kazni in 5000 dolarjev denarne kazni.

Civilne tožbe in pobude o povečanju varnosti

Incident je sprožil vrsto civilnih tožb, vključno s tožbami zaradi povzročitve smrti, ki so jih vložili člani snemalkine družine in se osredotočajo na obtožbe, da tožene stranke niso upoštevale varnostnih predpisov. Podjetje Rust Movie Productions je državnim regulatorjem za varnost na delovnem mestu plačalo 100.000 dolarjev globe, zaradi kršitev standardnih protokolov filmske industrije. Prav tako je sprožil razprave, da bi morali povečati varnost na snemanjih.

Snemanje filma Rust se je lani nadaljevalo v Montani na podlagi sporazuma z vdovcem snemalke Matthewom Hutchinsom, ki je postal izvršni producent filma.