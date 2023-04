Tožilstvo opustilo kazenske obtožbe proti Alecu Baldwinu

Tožilstvo v Novi Mehiki je opustilo kazenske obtožbe proti hollywoodskemu igralcu Alecu Baldwinu zaradi streljanja med snemanjem vesterna Rust (Rja), pri katerem je življenje izgubila direktorica fotografije in snemalka Halyna Hutchins, je poročal CNN.

Petinšestdesetletnega zvezdnika, ki je med vajo 21. oktobra 2021 v sodelavko uperil pištolo, ta pa se je pri tem sprožila in jo usodno zadela ter ranila režiserja Joela Souzo, je tožilstvo na konec januarja letos obtožilo nenaklepnega uboja, saj da je ravnal nepremišljeno in ni upošteval varnostnih ukrepov.

Baldwin se je medtem ves čas zagovarjal, da ni pritisnil sprožilca, temveč se je orožje sprožilo samo, prav tako je trdil, da so mu člani ekipe zagotovili, da je pištola »hladna«, kar naj bi pomenilo, da ni napolnjena oziroma da so v njej slepi naboji. Tako se je tudi februarja izrekel za nedolžnega.

Zvezdnik se ves čas zagovarja, da ni kriv. FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Tožilci so v četrtek potrdili napovedi ameriških medijev, da bodo kazensko ovadbo proti igralcu opustili, hkrati pa so zagotovili, da bodo preiskavo nadaljevali, zaradi česar ni izključena nova obtožnica. Tožilca Kari Morrissey in Jason Lewis sta kot vzroke za opustitev obtožb navedla »nova dejstva« v primeru in po poročanju CNN dodala, da ne moreta »nadaljevati pod trenutnimi časovnimi omejitvami ter na podlagi dejstev in dokazov, ki so jih predali organi kazenskega pregona v obstoječi obliki«. Po neuradnih navedbah pa preiskovalci menda sumijo, da je bila pištola, ki so jo uporabljali na streljanju, preoblikovana.

Baldwinova odvetnika Luke Nikas in Alex Spiro sta, kot sta izjavila, zadovoljna z odločitvijo o zavrnitvi primera in sta podprla nadaljnjo preiskavo nesreče.

Nenaklepnega uboja je bila obtožena tudi Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila med snemanjem odgovorna za orožje. Teh obtožb tožilstvo ni umaknilo, tudi ona se je sicer izrekla za nedolžno. Zaradi nevarnega ravnanja s strelnim orožjem pa je bil na šest mesecev pogojne kazni že obsojen pomočnik režiserja David Halls, ki je bil na snemanju tudi koordinator za varnost.