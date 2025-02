Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Vsakdo, ki zaradi bolečih sklepov težko vstane s stola ali pride v prvo nadstropje, ve, kako omejujoča je artroza, saj prizadene sklepe in povzroča bolečino ter omejeno gibljivost. Gre za degenerativno bolezen sklepov, ki se razvije zaradi obrabe hrustanca in najpogosteje prizadene kolena, kolke, hrbtenico in roke, vendar se lahko pojavi v katerem koli sklepu. Artroza se zaradi staranja, čezmerne telesne teže, poškodb ali ponavljajočih se obremenitev sklepov razvija postopoma.

Hrustanec je vezivno tkivo, ki deluje kot blažilec med kostmi v sklepih. Z leti izgublja elastičnost in sposobnost regeneracije, zato se posledično zmanjšuje blaženje med kostmi, kar povzroča bolečino, togost sklepov in zmanjšano gibljivost.

Simptomi: od komaj opaznih znakov do deformacije sklepov

Bolečina zaradi artroze ovira bolnika pri opravljanju vsakodnevnih opravil, težko hodi, še posebej po stopnicah. Simptomi se s starostjo poslabšajo, običajno se pojavijo po 40. letu, lahko pa se razvijejo tudi pri dvajsetletnikih.

Simptomi artroze se razvijajo postopoma. Bolniki z artrozo trpijo zaradi močnih bolečin, ki so najprej prisotne le pri obremenitvi, pozneje pa tudi v mirovanju, zaradi otrdelosti in zmanjšane gibljivosti sklepov, ki lahko tudi otekajo. Bolečina je hujša med aktivnostjo in se zmanjša v mirovanju, vendar lahko v napredovalih fazah postane stalna in močno vpliva na kakovost življenja. Sklepi so izrazito togi zjutraj ali po daljšem obdobju neaktivnosti. V napredovalih fazah bolezni pride do deformacije sklepov.

Artrozo razdelimo na primarno, ki nastane brez očitnega vzroka, običajno kot posledica staranja in obrabe sklepov, ter sekundarno, ki se razvije kot posledica drugih dejavnikov, kot so poškodbe, vnetne bolezni, čezmerna telesna teža ali genetske predispozicije. Artroza se lahko razlikuje tudi glede na to, kateri sklepi so prizadeti, na primer kolenska, kolčna, hrbtenična ali prstna artroza. Ne glede na vrsto artritisa, ki ga imate, ga predvsem ne smete ignorirati. Poteka skozi več faz, ki označujejo stopnjo degeneracije sklepnega hrustanca: Začetna artroza , pri kateri se začnejo pojavljati mikroskopske razpoke v sklepnem hrustancu. Bolečine so prisotne, če smo dlje časa neaktivni ali če pretiravamo z aktivnostjo.

, pri kateri se začnejo pojavljati mikroskopske razpoke v sklepnem hrustancu. Bolečine so prisotne, če smo dlje časa neaktivni ali če pretiravamo z aktivnostjo. Zmerna artroza je srednja stopnja bolezni, v kateri so spremembe že opazne. Bolnik občuti bolečine ob gibanju in obremenitvi sklepa, gibljivost je omejena, prisotna sta lahko oteklina in vnetje. V tej fazi se je treba čim prej odločiti za krepitveno terapevtsko vadbo.

je srednja stopnja bolezni, v kateri so spremembe že opazne. Bolnik občuti bolečine ob gibanju in obremenitvi sklepa, gibljivost je omejena, prisotna sta lahko oteklina in vnetje. V tej fazi se je treba čim prej odločiti za krepitveno terapevtsko vadbo. Huda artroza povzroča stalne bolečine, otekanje sklepa in občutno omejitev gibanja. V sklepu že prihaja do stika med kostmi, nastajajo kostni izrastki. Nujna je odločitev za fizioterapijo.

povzroča stalne bolečine, otekanje sklepa in občutno omejitev gibanja. V sklepu že prihaja do stika med kostmi, nastajajo kostni izrastki. Nujna je odločitev za fizioterapijo. Napredovalna artroza je hujša stopnja bolezni, pri njej so spremembe v sklepu precej bolj izrazite. Bolečina postane stalna, lahko se pojavi celo v mirovanju, in se stopnjuje ob vsakem gibanju. Rentgenski posnetki prikazujejo večje poškodbe in izrastke kosti (osteofiti). V tej fazi je velikokrat nujna kirurška zamenjava sklepa.

Vzroki za artrozo

Na razvoj bolezni vpliva več dejavnikov, od genetske predispozicije do življenjskega sloga in morebitnih preteklih poškodb. S staranjem se sčasoma zmanjšuje sposobnost regeneracije hrustanca, kar postopno slabša stanje. Kakovost hrustanca in odpornost sklepov proti obrabi sta precej odvisni od genetike. Artroza je pogostejša pri posameznikih, ki imajo družinsko zgodovino bolezni.

Artroza se lahko razvije zaradi starosti, čezmerne telesne teže, poškodb ali ponavljajočih se obremenitev sklepov. FOTO: Medicofit

Eden od dejavnikov tveganja je tudi čezmerna telesna teža, ki dodatno obremenjuje sklepe, zlasti kolena in kolke, pospešuje obrabo hrustanca in povzroča večje tveganje za razvoj bolečine. Tudi zlomi, izpahi ali poškodbe vezi lahko povzročijo nepravilno obremenitev sklepa in sčasoma privedejo do hitrejše obrabe hrustanca.

Pri ljudeh, ki opravljajo težja fizična dela ali veliko časa preživijo v prisilnih položajih oziroma se njihovi gibi večinoma ponavljajo, je tveganje za artrozo večje.

Diagnoza otežena zaradi številnih sorodnih stanj

Artrozo je težko diagnosticirati, saj lahko številne oblike artritisa in sorodnih stanj povzročijo bolečino, togost in otekanje sklepov. Diagnostika artroze vključuje fizični pregled, krvne teste, rentgenske posnetke in preiskavo z magnetno resonanco.

Zdravnik bo ocenil bolečino, gibljivost in deformacijo sklepov. Pri artrozi so krvni testi običajno normalni, vendar jih zdravnik vseeno opravi, saj želi izključiti druge vnetne bolezni, kot je revmatoidni artritis. Rentgenski posnetki lahko pokažejo značilne spremembe, kot so zoženje sklepnega prostora, osteofiti (kostni izrastki) in subhondralna skleroza (povečanje gostote kostnega tkiva tik pod sklepnim hrustancem), preiskava z magnetno resonanco pa omogoča zgodnejše odkrivanje sprememb v hrustančnem tkivu.

Pomembnost zdravljenja in rehabilitacije artroze

Zdravljenje artroze je ključno za izboljšanje kakovosti življenja bolnikov. Brez ustreznega zdravljenja se lahko simptomi poslabšajo, kar lahko privede celo do izgube samostojnosti pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Če bolnik dovolj zgodaj začne ustrezno zdravljenje, so obeti zanj običajno dobri, saj se v nekaj mesecih lahko zmanjšajo bolečine in izboljša funkcionalnost sklepov, kar vodi do boljše kakovosti življenja.

Zdravnik bo za zdravljenje predpisal kombinacijo zdravil, fizioterapije, sprememb življenjskega sloga in, v hujših primerih, kirurških posegov. Zdravila, kot so nesteroidna protivnetna zdravila in analgetiki, pomagajo pri lajšanju bolečine in zmanjševanju vnetja. Fizioterapija pa ima ključno vlogo pri krepitvi mišic okoli sklepa, povečanju stabilnosti sklepa in izboljšanju gibljivosti.

Spremembe življenjskega sloga, kot so izguba telesne teže, redna telesna aktivnost in uravnotežena prehrana, lahko pomagajo pri obvladovanju simptomov in upočasnitvi napredovanja bolezni. Izguba teže do 10 odstotkov lahko pomaga ublažiti bolečine v sklepih. V hujših primerih, ko konzervativno zdravljenje ne prinese olajšanja, bo zdravnik priporočil kirurški poseg, kot je zamenjava sklepa.

Artrozo je treba diagnosticirati in zdraviti čim prej, saj tako preprečimo resne zaplete in predvsem izboljšamo kakovost življenja.

FOTO: Medicofit

Zaradi nezdravljene artroze oziroma oslabljenih kosti, ki ne prenesejo več običajnih obremenitev, lahko pride do zlomov in celo odmrtja kosti, krvavitev v sklepih in utesnitve živcev. Odmrtje kosti ali avaskularna nekroza se pojavi zaradi prekinjene oskrbe kosti s krvjo, kar vodi do propadanja kostnega tkiva. Krvavitve v sklepih lahko povzročijo dodatno bolečino in oteklino, medtem ko utesnitve živcev povzročijo občutek mravljinčenja ali odrevenelosti.

Razlika med artrozo in artritisom Pomembno je razlikovati med artrozo in artritisom, saj imata različne vzroke, simptome in načine zdravljenja. Pravilna diagnoza je ključna za ustrezno obravnavo in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov. Artroza in artritis sta dve različni, vendar pogosto zamenjani bolezni sklepov. Artroza je degenerativna bolezen sklepov, ki nastane zaradi obrabe hrustanca, artritis pa je vnetje sklepov, ki lahko prizadene tudi druge dele telesa. Artroza se najpogosteje pojavlja v kolenih, kolkih, rokah in hrbtenici, artritis pa lahko prizadene več sklepov hkrati in ima lahko sistemske učinke, kot je vnetje srca, pljuč ali kože. Oteklina pri artrozi ni posledica vnetja in na otip ni vroča kot pri revmatoidnem artritisu.

Začetek fizioterapije priporočljiv takoj

Čim prej po postavitvi diagnoze se priporoča tudi začetek specialne fizioterapije, ki lahko pomaga upočasniti napredovanje bolezni in izboljšati funkcionalnost sklepa.

Fizioterapija igra pomembno vlogo pri zdravljenju artroze. Ob prvem obisku v kliniki Medicofit bo strokovnjak fizioterapije najprej opravil temeljit diagnostični pregled in ocenil stanje sklepov ter pripravil prilagojen načrt zdravljenja. Celostno zdravljenje v kliniki Medicofit vključuje specialno diagnostiko, akutno fizioterapijo, postakutno kineziologijo in postrehabilitacijo.

Z akutno fizioterapijo se okrepijo mišice okoli sklepa in poveča stabilnost sklepa, kar pomaga upočasniti bolezen, ki je sicer ni mogoče dokončno pozdraviti. V kliniki Medicofit v okviru akutne fizioterapije izvajajo manualno terapijo, sklepno mobilizacijo, mobilizacijo mehkega tkiva za zmanjšanje mišične napetosti in povečanje mobilnosti v sklepu, zmanjšanje prizadetosti sklepa in bolečine. Za pacienta pripravijo posebno terapevtsko vadbo za krepitev mišic upogibalk in iztegovalk kolka ter obkolčnih mišic.

FOTO: Medicofit

V kliniki Medicofit pri instrumentalnih terapijah, ki pospešujejo prekrvitev, sproščajo tkiva in zmanjšujejo bolečino, uporabljajo naprave za terapijo TECAR WINTECARE, diamagnetno terapijo PERISO, 6D Action, visokoenergijski laser SUMMUS in visokotonsko elektrostimulacijo HiTOP, ki učinkuje na celično izmenjavo snovi.

Postakutna kineziologija, ki jo prav tako izvajajo v kliniki Medicofit, vključuje poseben postrehabilitacijski vadbeni program, s katerim poskrbijo za dolgotrajno obravnavo bolnika z artrozo in mu pomagajo zmanjšati obremenjenost sklepa in izboljšati njegovo delovanje.

Primer fizioterapevtskega zdravljenja artroze kolen Kliniko Medicofit zaradi bolečin, ki jih povzroča artroza letno obišče več kot 300 posameznikov. Nedavno je specialiste fizioterapije zaradi bolečin v obeh kolenih obiskala 66-letna Danijela. Na dan diagnostočnega pregleda je gospa povedala, da ima diagnosticirano obrabo obeh kolen že dalj časa in, da je poizkusila s konzervativnim zdravljenjem že drugje, vendar so se simptomi zmanjšali zgolj za kratek čas. Izpostavila je tudi, da ji trenutno desno koleno povzroča večje težave. Klinični pregled je razkril omejeno gibljivost obeh kolen, pri čemer je bila večja omejitev prisotna na desni strani, kjer je bil viden tudi edem. V skladu s tem so tudi testi mišične moči pokazali zmanjšalo mišično moč, ki je bila izrazitejša na desni strani. Specialist fizioterapevt je Danijeli svetoval 5-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje akutne simptomatike, kasneje pa vključitev v program dolgotrajne fizioterapevtske obravnave enkrat tedensko. Kombinacija TECAR in laser terapije je poskrbela za zmanjšanje bolečin že po treh obravnavah, kar je omogočilo, da je gospa lahko začela izvajate uvodne fizioterapevtske vaje za izboljšanje gibljivosti kolen in obsklepnih mišic. Dodatno so se izvajale tudi specialne vaje za izboljšanje ravnotežja. Gospa je že tekom terapij izrazila zadovoljstvo s terapevtskimi postopki in se je po zaključenem zdravljenju odločila za program dolgotrajne fizioterapevtske obravnave, s čimer bo lahko ohranila ugodno asimptomatsko stanje kolen in izboljšala kakovost življenja.

S krepitvijo mišic okoli sklepa, povečanjem stabilnosti sklepa in upočasnjevanjem napredovanja bolezni fizioterapija pomaga zmanjšati bolečino in izboljšati gibljivost. FOTO: Medicofit

Kako si pri bolečih sklepih zaradi artroze lahko pomagate sami?

Začnite se gibati, to je najboljša pot do boljše kakovosti življenja. Redna telesna aktivnost krepi mišice in kosti ter ohranja gibljivost sklepov. Aerobna vadba pripomore k izgubi telesne teže, kar zmanjša pritisk na sklepe, trening z utežmi pa krepi mišice, ki zaščitijo sklepe pred poškodbami. Vadba naj bo nežna, zlasti v obdobjih večjih težav.

S pravilnim vnosom hranil lahko ublažimo simptome artritisa. Sadje in zelenjava, bogata z vitaminom C, in omega-3-maščobne kisline iz rib so naravni zavezniki proti bolečinam. Poskrbite za uravnoteženo prehrano, bogato z vlakninami, beljakovinami in zdravimi maščobami, kot so oreščki, avokado in olivno olje.

Znebite se odvečne teže, saj čezmerna telesna teža obremenjuje sklepe, še posebej v kolenih, kolkih in hrbtenici. Kakovosten spanec je ključnega pomena za obvladovanje bolečin in stresa, ki jih prinaša artritis. Za obvladovanje bolečine uporabljajte tople in hladne obkladke. Toplota sprosti mišice in izboljša prekrvitev, hladen obkladek pa zmanjša vnetje in oteklino.

