Astrologija po besedah Eme Kurent, dolgoletne vodje Astrološke akademije Stella, avtorice Luninega vodnika in ene najprepoznavnejših predstavnic astrologije pri nas, ni le simbolna umetnost ali orodje za osebnostno rast. »Zame je to znanost, ultimativna znanost, z lastno metodologijo, rezultati in postopki,« pravi sogovornica in dodaja, da gre za vedo o naravi in ciklih, ki so bistveni za razumevanje realnosti.

»Brez vrtenja nebesnih teles sploh ne bi bilo koncepta časa,« poudarja Kurent in spomni, da so že stari narodi preučevali gibanje planetov za orientacijo v naravi.

Zodiakalna znamenja kot odsev letnih časov

Astrološka znamenja, kot jih danes poznamo, pojasnjuje Ema Kurent, izhajajo iz naravnih sprememb. »Zodiak je 12-delna časovna razdelitev poti sonca – ne gre za zvezde, ampak za kakovost časa, ki ga določa sonce.«

Ko opisuje posamezna znamenja, Kurent povezuje njihove lastnosti s sezonskimi značilnostmi: »Oven simbolizira energijo začetka pomladi, bik stabilnost in rast, dvojčka raznolikost pred poletjem.«

Na vprašanje, zakaj si lahko ljudje z istim znamenjem zelo različni, Kurent odgovarja: »Datum rojstva določa le položaj sonca. Ključno je, kje so druge točke – ascendent, luna, aspekti. Vsaka karta je unikatna, tako kot vsak človek.«

Astrologija po njenem mnenju omogoča vpogled v energetsko dinamiko človeka in njegov potencial. »Gre za energetsko rojstno karto, ne psihološki profil.«

Po besedah Eme Kurent astrologijo pogosto uporabljajo tudi podjetniki. »Pred leti je prišel k meni eden izmed desetih najbogatejših Slovencev. Hotel se je naučiti uporabljati Lunin vodnik.«

Opozicijo čakajo boljši časi

Za načrtovanje sestankov, projektov ali celo kadrovskih odločitev je vpliv lunacije lahko ključen, pravi. »Okrog mlaja je več miru, okrog ščipa več nemira. Statistika kaže več klicev na policijo pred polno luno,« opozarja.

Posebno področje astrologije je t. i. mundana astrologija, ki se ukvarja z astrološkimi kartami držav in kolektivov. »Slovenija je bila razglašena le nekaj dni pred luninim mrkom, kar se vidi v njeni astrološki karti. Ta nakazuje migracije, vpletanje tujine in politično nestabilnost.«

Na vprašanje o prihodnosti politične scene v Sloveniji Kurent previdno odgovori, da bo leta 2026 spet močno obdobje za opozicijskega voditelja, ki mu bodo planeti takrat naklonjeni. Ob tem poudarja: »Ne gre za politiko, temveč za astrologijo kart in energij posameznikov.

Ema Kurent se jasno distancira od raznih oblik vedeževanja, kot so branje iz tarot kart ali menjavanje črk v imenu zaradi numeroloških nasvetov. »To je pravljica za odrasle. Astrologija temelji na astronomskih izračunih in objektivnih koordinatah, ne na simbolih, ki jih vsak interpretira po svoje.«

Posebej kritična je do numeroloških praks, kjer ljudje menjujejo črke v imenu zaradi domnevne sreče: »V 90. letih so se ženske množično preimenovale – Barbara je postala Barbra, Tinka je izrinila Martino – ker naj bi bile številke bolj ugodne. Potem je ista avtorica napisala novo knjigo z drugim sistemom in razveljavila prejšnjega. To ni znanost, to je poljubna igra simbolov.«

Dodaja, da astrologija ni intuitivno ugibanje, temveč natančno orodje, ki temelji na merljivih pojavih. »Če cesar spremeni koledar, se datum spremeni. Luna pa ostane tam, kjer je. Znanost se ukvarja z realnim gibanjem teles, ne s simbolnimi pomeni kart.«

Po njenem mnenju horoskopi v časopisih in ezoterični prijemi pogosto izkrivljajo resno astrologijo. »Problem nastane, ko ljudje astrologijo zamenjujejo za prerokovanje prihodnosti ali iskanje ‘sreče’ v kartah. To ni astrologija, to je samopomoč brez podlage.«

Za razliko od vedeževalskih pristopov astrologija po njenem mnenju ni namenjena napovedovanju v klasičnem smislu, temveč razumevanju kakovosti časa. »Ne napovedujem dogodkov. Opišem energije, ki bodo prisotne. Če jih znaš prepoznati, jih lahko uporabiš – če ne, jih boš doživel pasivno.«