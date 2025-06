Benečani: Ni prostora za Bezosa

Vse odkar je milijarder, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos objavil, da se bosta z zaročenko Lauren Sanchez, nekdanjo televizijsko novinarko, poročila v Benetkah, se v tem priljubljenm mestu na vodi pripravljajo na razkošno slavje. A medtem ko se mestne oblasti in več lokalnih podjetij veselijo sodelovanja in tudi finančnih učinkov, velike priprave spremljajo protesti. Nekateri Benečani, že tako naveličani prekomernega turizma, pravijo, da Bezos pri njih ni dobrodošel.

Bezos in Lauren Sanchez, ki sta se zaročila med dopustom v južni Franciji leta 2023, naj bi v zakonski stan skočila na beneškem otočku San Giorgio. Datum dogodka ni natančno znan – glede na nekatera poročila naj bi se slavje začelo že 24. junija, drugi pravijo, da poroke ne bo pred 28. junijem. Tudi o drugih okoliščinah velike poroke ni dosti znanega, čeprav v medije že dlje časa kapljajo govorice o slavnih udeležencih, med katerimi naj bi bili Katy Perry, Kim Kardashian, Oprah Winfrey in Ivanka Trump in njen soprog Jared.

Vsi v mestu se ne veselijo prihoda slavnega para in njunega številčnega spremstva FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

A vsi v mestu se ne veselijo prihoda slavnega para in njunega številčnega spremstva. Kot že več let v tem mestu spremljamo proteste zaradi prekomernega turizma, se ti vsrtijo tudi letos, najnovejši pod sloganom No Space for Bezos (Ni prostora za Bezosa).

Kaj se zgodi, če gostujejo razkošno poroko, so namreč že doživeli leta 2014, kot sta se tam poročila George in Amal Clooney in se je msto dobesedno ustavilo. V tem času so namreč zaprli Canal Grande, novoporočenca pa sta njegove ozke uličice napolnila s slavnimi osebnostmi in paparaci. Takrat so Benečani še sprejeli spektakel, zdaj pa so, kot je videti, siti vsega. Za 28. junij tako napovedujejo veliko zborovanje, v okviru katerega naj bi aktivisti zasedli kanale in ulice.

V odgovor na kritike in številna ugibanja so mestne oblasti javnosti šele nedavno podale nekaj uradnih informacij – za goste je rezerviranih okrog 30 od skupno 280 vodnih taksijev, za dogodek pa bodo uporabljeni trije ali štirje hoteli. Prepričani so, da se bo slavje z okoli 250 gosti zlilo z dogajanjem v mestu, ki da zaradi tega ne bo občutilo nikakršnih motenj.

Protestne pobude nikakor ne predstavljajo večine meščanov, pravijo v mestni hiši. FOTO: Andrea Pattaro/Afp

»Protestne pobude nikakor ne predstavljajo večine meščanov, ki so ponosni, da so bile Benetke izbrane kot prizorišče poroke,« zagotavljajo v mestni hiši. Odločitev para, da se poročita prav v Benetkah, je pozdravil tudi župan Luigi Brugnaro, ki je prepričan, da bo dogodek mestu prinesel milijone evrov.

Približno 80 odstotkov tako jedi kot pijač, ki jih bodo postregli gostom, bodo priskrbela podjetja z območja Benetk. Poleg tega naj bi povabljence obdarovali z izdelki enega od oblikovalskih podjetij, ki je znano po muranskem steklu.